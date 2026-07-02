המשנה של מנדלבליט לשעבר פותח הכל: "התווכחנו על זה מלא"

עו"ד רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לשעבר, התראיין היום (חמישי) ברדיו 'גלי ישראל', והתייחס לאמירה הדרמטית של השופטים במשפט נתניהו, לפיה הם שבים וממליצים לתביעה לסגת מהאישום בשוחד בתיק 4000.

בדבריו אמר נזרי: "נקודת המוצא שלי בתיק 4000, היא מלכתחילה שאין פה ראיות לאישום בשוחד, שאין מספיק ראיות לבסס הרשעה. אני חשבתי שצריך לסגת מסעיף השוחד בתיק 4000. התווכחתי ארוכות כשהייתי בתפקיד, ניסיתי לשכנע בהקשר הזה אבל עמדתי לא התקבלה.

טוב היו עושים היועצת המשפטית לממשלה ופרקליטות המדינה אם כבר בהמלצה הקודמת לפני שלוש שנים - שוקלים מחדש את סעיף השוחד וחוזרים בהם. יש הרבה טעויות למערכת והיא לא יודעת להודות בכך, היא מצופפת שורות".