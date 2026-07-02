יאיר גולן למנגנון המפלגה: שקלו מחדש מועמדות אנשי מרצ

יאיר גולן ( חיים גולדברג / פלאש90 )

דרמה פוליטית פנימית במפלגת "הדמוקרטים": יו"ר המפלגה יאיר גולן, יחד עם המנכ"ל עומר לובטון גרנות, שיגרו פנייה חריגה לבכירי מנגנון הבחירות של המפלגה – בהם יו"ר ועדת הבחירות השופט בדימוס יעקב שמעוני, היועץ המשפטי עו"ד עמרי שגב, ויו"ר המוסד לבירור עתירות עו"ד רם פרדס – בבקשה לבצע שקילה מחודשת בעניינם של מועמדי מרצ.

במכתב הרשמי, מבהירים השניים כי הפנייה נעשית מתוך כבוד מלא לעצמאות המוסדות והחובה לשמור על הליך בחירות תקין והוגן, אך מדגישים כי טובת המפלגה מחייבת גמישות. "אני סבור כי טובת המפלגה מחייבת בחינה נוספת של האפשרות לאפשר לאנשי מרצ ותיקים להתמודד על המשבצות השמורות למרצ", כותב גולן. לדברי גולן, האיחוד וההסכם שנחתם עם מרצ אינו רק עניין טכני יבש, אלא הסכם מהותי, ערכי ופוליטי שנועד לשמור על הייצוג של תנועת מרצ, על הציבור שבחר בה ועל השותפות הרחבה שנבנתה תחת קורת הגג של "הדמוקרטים".

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גולן יוצא במכתבו להגנת המועמדים הוותיקים וטוען כי אין להדיחם בשל ביורוקרטיה: "מועמדים שפעלו במשך רוב חייהם הציבוריים במסגרת מרצ, מזוהים בציבור כאנשי מרצ, ייצגו את ערכיה, נשאו את דגלה ופעלו למענה, אינם צריכים להיפגע מפגם טכני באופן שימנע מהם את הזכות היסודית להעמיד עצמם לבחירה ולייצג את ציבורם".

את המכתב חותמים גולן ולובטון גרנות בהבהרה כי אין בכוונתם לעקוף את החוקה או את הכללים המפלגתיים, אלא לפרש אותם ברוח השותפות: "זו אינה בקשה לעקוף את הכללים, אלא לפרש אותם בהתאם לתכליתם: שמירה על טוהר הבחירות, לצד שמירה על רוח ההסכם, על רצון החברים ועל טובת המפלגה המאוחדת".