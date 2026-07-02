שלושה ישראלים מכרו נשקים למחבל שביצע פיגוע רצחני

פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד כתב אישום נגד שלושה אזרחי ישראל, אשר היו מעורבים במכירת נשקים למחבל שביצע פיגוע רצחני בתחילת יוני בכוכב יאיר וצור נתן, וכן אחד מהם מואשם באי מניעת מעשה טרור.

כתב האישום, שהוגש ע"י עו"ד הילה כהן קדוש מפרקליטות מחוז מרכז (פלילי) מייחס לכל שלושת הנאשמים- עלדין ג'היים (25) וואם מצארוה (24) מטייבה ומוחמד אפטימה (22) מבאקה אל גרביה עבירות נשק (סחר, רכישה, החזקה, הובלה). וואם מצארוה מואשם בנוסף בעבירה של אי מנעת מעשה טרור.

מדובר בפיגוע ירי שביצע המחבל עומר יאסין בתאריך 07.06.2026 במספר מוקדים, ביניהם כוכב יאיר, צור יצחק וצור נתן. בפיגוע נרצח רס"ר במילואים חיים קלומיטי ז"ל וחמישה בני אדם נוספים נפצעו ברמות פציעה שונות.

מכרו למחבל נשק תמורת 5,000 שקלים

מכתב האישום עולה, כי בין המחבל לנאשמים ישנה היכרות מוקדמת, בין היתר על רקע סחר בנשק ובסמים. כשבועיים לפני הפיגוע הקטלני, מכר מוחמד למחבל רובה מסוג קרלו תמורת 5,000 ₪ בתחנת דלק בבאקה אל גרביה, כאשר עלדין השתתף בתשלום בגינו. את הנשק, החביא המחבל מתחת למכסה המנוע ברכב של הנאשם וואם שהוביל את המחבל ברכבו לרכוש את הנשק.

בדרכם חזרה מתחנת הדלק, אמר לו המחבל כי בכוונתו לבצע פיגוע ואף שאל האם ברצונו להצטרף וואם סירב ליטול חלק בפיגוע הטרור, אך למרות המידע שקיבל מהמחבל ושעורר אצלו חשד ממשי כי עומדת להתבצע, באמצעות הנשק החם, עבירה מסוג פשע שהיא מעשה טרור, לא פעל באופן סביר כדי למנוע את עשייתה לרבות, על דרך העברת המידע לרשות ביטחון .

המחבל רצח אדם ופצע עוד חמישה

עוד עולה מכתב האישום, כי וואם הזמין לביתו בטייבה את המחבל למפגש עם סוחר סמים ונשק. עבור חשיש, שילם הסוחר למחבל באמצעות רובה קלצ'ניקוב. את הרובה החביא וואם במטה הזיתים סמוך לביתו בטייבה, לאחר שעטף אותו בשמיכה. כמה ימים לאחר מכן, הוא מסר את נשק למחבל ולשני סוחרים שהגיעו לביתו וקיבל תמורתו אקדח מסוג גלוק.

יחד עם כתב האישום הגישה הפרקליטות לבית המשפט בקשה להורות על המשך מעצרם של הנאשמים עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם. בבקשת המעצר ציינה פרקליטות מחוז מרכז, כי וואם הודה בחקירותיו כי ידע על כוונתו של המחבל לבצע פיגוע אך הוא נמנע מלדווח על כך, וכתוצאה מאי הדיווח, יצא המחבל למסע הרג אשר במסגרתו נרצח אדם וחמישה נוספים נפצעו.