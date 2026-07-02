מחליא: מנהל בית ספר הטריד 2 מורים ו-4 תלמידים

פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) לבית משפט השלום בתל אביב, כתב אישום נגד מוחמד כבוב (43) מיפו, ששימש כמנהל בית הספר "אלמוסתקבל" בעיר, בגין מעשים מגונים והטרדה מינית שביצע במשך שנים בשני מורים שלימדו תחתיו ובארבעה מתלמידי בית הספר.

יחד עמו נאשמים גם אחיו, אחמד כבוב (47), ורמזי אבו טאלב (57), המשמש יו"ר ועד הצדקה ויו"ר שכונת עג'מי ביפו, וכן חבר במועצה האסלאמית, בעבירות של הדחה בחקירה ושיבוש מהלכי משפט.

על פי כתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד ספיר שרון מפרקליטות מחוז תל אביב, בין השנים 2020 ל-2024 ביצע מוחמד מעשים מגונים והטריד מינית, בהזדמנויות שונות, שני מורים שעבדו תחתיו, תוך ניצול יחסי מרות. נוסף על כך, בין השנים 2023 ל-2025 ביצע מוחמד מעשים מגונים בארבעה תלמידי כיתות י"ב, במספר הזדמנויות בשטח בית הספר, תוך ניצול יחסי מרות במסגרת החינוכית. מוחמד נהג לגעת בגופם בניגוד לרצונם ולהפנות אליהם אמירות בעלות אופי מיני בוטה ולהטרידם מינית.

יחד עם מוחמד נאשמים אחמד ורמזי בעבירות של שיבוש מהלכי משפט והדחה בחקירה, לאחר שעם פתיחת חקירת המשטרה פעלו יחד כדי להניע את התלמידים ואת הוריהם לחתום על תצהירי שקר בפני עורך דין, במטרה להביא לביטול התלונות. רמזי הפעיל לחצים על המשפחות, בעוד אחמד כבוב מימן את עלות עריכת התצהירים והנחה להסתיר את מעורבותו ואת מקור המימון.

בבקשה להארכת התנאים המגבילים, שהוגשה לצד כתב האישום, מבקשת הפרקליטות להותיר את מוחמד כבוב במעצר בית, וכן לאסור עליו לעסוק כמנהל בית ספר או בכל תפקיד במסגרת חינוכית. נוסף על כך, מבקשת הפרקליטות על איסור יציאתו מן הארץ.