רגע של אושר: שורד השבי אלי-ה כהן וזיו עבוד חגגו חינה מרגשת|צפו

אל-יה כהן וזיו עבוד ( צילום: אור גפן )

רגע מרגש ומלא תקווה נרשם אמש, כאשר שורד השבי אלי-ה כהן ובת זוגו זיו עבוד חגגו את מסיבת החינה שלהם, רגע לפני שיצעדו יחד אל החופה בחודש הבא.

האירוע המרגש, שהתקיים באווירה חמה, משפחתית ושמחה, סימל עבור השניים את תחילתו של פרק חדש בחייהם - לאחר תקופה מטלטלת וכואבת שעברה עליהם מאז אירועי 7 באוקטובר.

אל-יה כהן וזיו עבוד יחד אור לוי ונועה ארגמני ( צילום: אור גפן )

פרק חדש של אהבה ותקווה

אלי-ה, ששב לישראל לאחר 505 ימים בשבי חמאס, וזיו, שנאבקה ללא הפסקה למען שחרורו לאורך כל התקופה, חגגו יחד עם בני משפחה, חברים ואהובים את הצעד הבא בדרכם המשותפת לקראת החתונה הגדולה שתתקיים ב-19 באוגוסט.

אל השמחה הגדולה הגיעו גם שורדי השבי נועה ארגמני, אור לוי, איתי רגב ומיה רגב, שבאו לחבק, לשמוח ולחגוג יחד עם בני הזוג את הרגע המיוחד והמרגש בדרכם אל החופה.

על הפקת האירוע הייתה אמונה מורן שפיגל, בעוד שכנרת חינה & ג'ינה לערוסה היו אחראיות על עיצוב החינה המסורתי והמרגש, שהעניק לאורחים תחושה של בית, אהבה ותקווה.

אל-יה כהן וזיו עבוד ( צילום: אור גפן )

"אבא תודה": המחווה שריגשה את האורחים

אחד הרגעים המרגשים של הערב היה כאשר אלי-ה לבש גלבייה מיוחדת שעליה נכתב המשפט "אבא תודה" - מילים שמלוות אותו מאז תקופת השבי. לדבריו, לאורך המלחמה לבשו חתנים רבים גלביות שעליהן נכתב "Bring Them Home", אך כעת, כשהוא עצמו עומד להינשא, בחר להחליף את הכיתוב במשפט האישי והמשמעותי שמסמל עבורו הודיה, אמונה וניצחון החיים.