מה אוכלים בצאת הצום? המדריך המלא

מאכלים בצאת צום י"ז בתמוז ( Gemini אילוסטרציה )

אחרי 16 שעות ללא מים ואוכל בימי תמוז החמים, הגוף שלנו זקוק לטעינה מחדש – אבל בצורה חכמה ומתונה. במקום להכביד על הבטן עם ארוחות בשריות או תבשילים חמים, הסוד בקיץ הוא להתמקד במזונות קלילים, מקררים ומשיבי נפש.