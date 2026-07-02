מה אוכלים בצאת הצום? המדריך המלא

אחרי 16 שעות ללא מים ואוכל בימי תמוז החמים, הגוף שלנו זקוק לטעינה מחדש – אבל בצורה חכמה ומתונה. במקום להכביד על הבטן עם ארוחות בשריות או תבשילים חמים, הסוד בקיץ הוא להתמקד במזונות קלילים, מקררים ומשיבי נפש.
להלן המדריך המהיר לשבירת הצום במינימום מאמץ ומקסימום רעננות:
שלב 1: הדקה הראשונה (20:15) – זריקת אנרגיה ונוזלים
מיד עם צאת הצום, המטרה היא להעלות את רמת הסוכר בדם ולהחזיר נוזלים, בלי לזעזע את מערכת העיכול.
הקלאסיקה המושלמת: 2 תמרים ממולאים בשקד או אגוז מלך, לצד כוס תה נענע קריר (לא קפוא) עם כפית דבש.
המרענן הרשמי: קוביות אבטיח קרות עם גבינה בולגרית. האבטיח יחזיר נוזלים בשניות, והבולגרית תשלים את המלחים שהגוף איבד.
האופציה הנוזלית: כוס מיץ תפוזים סחוט טרי או יוגורט מרענן לשתייה שיספק חלבון זמין וירפד את הקיבה.
שלב 2: הארוחה הקלה (20:45) – משביעה אך לא מכבידה
אחרי שנתתם לקיבה חצי שעה "להתעורר" בנחת, אפשר לעבור לארוחה קלה וקרירה שלא תדרוש מכם לעמוד שעות ליד הגז:
פסטה פסטו קרה: פסטה מבושלת בטמפרטורת החדר, מעורבבת עם 3 כפות רוטב פסטו, עגבניות שרי חצויות וקוביות בולגרית או מוצרלה. פחמימה משביעה וקלילה.
סלט יווני עשיר עם קרוטונים: ירקות פריכים ומלאי מים (חסה, מלפפון, עגבנייה) עם קוביות גבינה פטה וקרוטונים ביתיים פריכים שעושים טוב בפה.
קערת סמוזי (שייק פירות סמיך): טוחנים בבלנדר יוגורט יווני, פירות קפואים (בננה ותותים) ומעט חלב. מוזגים לקערה, מפזרים גרנולה מעל ואוכלים עם כפית כמו גלידה בריאה.
טיפ זהב לקיץ: הימנעו משתיית מים קפואים בבת אחת על בטן ריקה, שכן הם עלולים לגרום לכיווץ שרירים קל בקיבה. התחילו במים בטמפרטורת החדר, ורק לאחר מכן עברו למים הקרים.