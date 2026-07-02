גיא מרוז בתגובה ראשונה לסערה סביבו: "מתבייש במה שעשיתי"

גיא מרוז ( תומר ניוברג / פחאש90 )

העיתונאי ומגיש הטלוויזיה גיא מרוז התייחס לדיווחים שהופצו לגביו ביממה האחרונה, והחליט לעשות סדר בדברים. מרוז הבהיר כי לא התנצל בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו, אך הדגיש כי הוא חש בושה על האופן שבו נהג בעבר, בטרם התבררו העובדות המשפטיות.

"חשבתי שאני יכול לנוח קצת מכל הרשת והכאלה, אבל פתאום אני קורא דברים ולא ידעתי שאני כזה", פתח מרוז את דבריו בסרטון. "אז הנה הבהרה מאוד חשובה: למה לשקר כל הזמן? אני לא ביקשתי סליחה מנתניהו, ולא ביקשתי סליחה מאיש, כי לא הייתי צריך". מרוז הסביר כי דבריו שנאמרו לנתניהו בתכנית 'הפטריוטים' בערוץ 14 פורשו באופן שגוי, וביקש לדייק את תחושותיו: "אני כן אמרתי שאני מתבייש בעצמי. בי. כי אני הנחיתי הפגנות ענק בשנת 2022 שבהן צעקנו 'שוחד', "ואם אין שוחד אז זה מוקדם מדי, כי עוד לא הייתה הכרעה. אז אני מתבייש במה שעשיתי, זה הכל, כי הייתי צריך לחכות עוד קצת". הוא הדגיש כי עמדותיו הפוליטיות לא השתנו בעקבות השיח הציבורי, ואף שיתף בגלוי למי נתון קולו בקלפי: "לא, אני לא אצביע לנתניהו, אני מצביע למנסור עבאס כידוע. ולא, לא ביקשתי סליחה מנתניהו כי אין לי על מה".

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בהמשך הסרטון הבהיר מרוז כי הוא אינו מעוניין בהמשך כהונתו של נתניהו כראש הממשלה, ואף אמר לו את הדברים באופן ישיר בעבר. "אני לא רוצה שהוא יהיה ראש ממשלה, אני רוצה שהוא ילך הביתה. את כל זה אמרתי גם לידו, חלק מהדברים. הוא שאל אותי 'אתה מצביע לי?', אמרתי לו 'לא, לא יקרה'".

בסיום דבריו קרא מרוז לציבור ולכלי התקשורת להקפיד על העובדות ולא להפיץ פייק ניוז: "אז בואו רק נדייק, זה חשוב. העניין הזה של להגיד דברים, לא לשקר, יש בזה חן. לא לשקר, לא בריא. ביי".