יעקב ברדוגו: תוך 48 שעות המדינה תרעד

( סרוגים )

הפרשן הפוליטי יעקב ברדוגו חושף הבוקר (חמישי) את מה שהוא מגדיר כבהלה עמוקה בצמרת התקשורתית והמשפטית, ומפנה אצבע מאשימה ישירה לעבר ראשי אגף החקירות בשירות הביטחון הכללי. בראיון שהעניק לאיתמר פליישמן וגיא בוסי ברדיו 'גלי ישראל', טען ברדוגו כי הסירוב לפתוח בחקירה רשמית בנוגע להדלפת התקיפה באיראן נובע מפחד חסר תקדים מפני הגילויים שיצופו במהלכה.

"ערוץ 12 באמצעות כתב המחמד שלהם, מבצעים דה-לגיטימציה לראש השב"כ דוד זיני, כי האש כבר מלחכת את הגלימה שלהם בכל נושא הדלפת התקיפה באיראן", תקף ברדוגו בחריפות בשידור. לטענתו, הפרסומים האחרונים בכלי התקשורת אינם אלא מסך עשן שנועד להסיט את האש ממוקד האירוע האמיתי: "כל מה שאתם רואים עכשיו, עם כתבות טיפשיות על אנשי שב"כ שמתלוננים – יש כאן בהלה".

עוד באותו נושא חשש בקואליציה: נתניהו יוחלף לפני הבחירות חדשות סרוגים

ברדוגו משוכנע כי חקירה אגרסיבית של הפרשה תוביל לטלטלה ציבורית וממסדית רחבה ביותר בתוך זמן קצר במיוחד. "הם יודעים שברגע שתהיה כאן חקירה אמיתית, בתוך 48 שעות המדינה תרעד מהגילויים", הצהיר הפרשן. בעקבות כך, הוא קרא לראש השב"כ לנקוט בצעדים פיקודיים קיצוניים ומיידיים נגד הגורמים בארגונו שלדבריו מונעים את חשיפת האמת: "ראש אגף החקירות והיועץ המשפטי מסרבים לפתוח בחקירה? דוד זיני צריך לפטר אותם".