חשש בקואליציה: נתניהו יוחלף לפני הבחירות

נתניהו ( חיים גולדברג, פלאש 90 )

הקואליציה צפויה להביא לאישור חוק לפיזור הכנסת כבר במהלך השבועיים הקרובים, כך מדווחת פרשנית חדשות 12, דפנה ליאל. על פי הדיווח, היעד שהוצב בקואליציה להעברת החוק באופן סופי הוא עד ל-17 ביולי.

הסיבה להחלטה לקדם את פיזור הכנסת במהירות הבזק, עוד לפני תום המועד הרשמי, נובעת מחשש כבד בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו מפני תרגיל פוליטי של הרגע האחרון מצד האופוזיציה וחברי קואליציה ממורמרים.

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הפחד בקואליציה: הקמת ממשלה חלופית ללא בחירות

בסביבתו של ראש הממשלה מזהים סיכון ממשי כל עוד המערכת הפוליטית לא נכנסת רשמית למערכת בחירות. החשש המרכזי הוא שאם לא תוכרז תקופת בחירות כחוק, חברי כנסת מהקואליציה שיחליטו לעזוב את השורות או "לעבור צד" יוכלו לחבור באופן מיידי לראשי האופוזיציה.

חבירה כזו עלולה לאפשר להם להוציא לפועל מהלך של אי אמון קונסטרוקטיבי סמוך מאוד למועד הבחירות המתוכנן. מהלך כזה משמעותו הקמת ממשלה חלופית בכנסת הנוכחית, ללא צורך בהליכה לקלפיות, מה שיביא לאובדן השלטון של הליכוד עוד לפני שניתנה לציבור אפשרות להכריע. קידום חוק הפיזור נועד לחסום את האפשרות הזו ולהבטיח שכל תזוזה פוליטית תוביל ישירות לבחירות.