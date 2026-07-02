תיעוד: שרה נתניהו צועקת על ראש הממשלה "בגללך!"

הרשת סוערת ביממה האחרונה, לאחר שהופץ תיעוד בה נראית אשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, באצטדיון טדי במהלך טקס פתיחת המכביה, צועקת ומנופפת בידיה לעבר לראש הממשלה ואנשי צוותו.

על פי הדיווח של מיכאל שמש בחדשות 13, שרה צעקה על נתניהו לעיני מאות אנשים. המשתתפים הוסיפו כי רעיית ראש הממשלה הרימה עליו את קולה: "בגללך רבתי פה עם אנשים. נתת לי לריב עם אנשים".

לדברי משתתפים באירוע, נתניהו טענה כי לא הוכנסה למתחם באופן מסודר, מה שהוביל לכך שדרכו עליה במהלך ההתקהלות.