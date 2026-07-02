מיקי זוהר: כדי שננצח בבחירות צריכים לקרות שני דברים

מיקי זוהר ( אורן בן חקון/ פלאש 90 )

שר התרבות והספורט, מיקי זוהר (הליכוד), משרטט את התנאים והיעדים הפוליטיים והביטחוניים שיובילו את הקואליציה לניצחון במערכת הבחירות הבאה. בראיון שהעניק לאתר וואלה, הבהיר זוהר כי ללא הישגים דרמטיים בשתי החזיתות המרכזיות המעסיקות את הציבור – האיום האיראני ומשבר גיוס החרדים – הסיכויים בקלפיות ייפגעו.

"כדי לנצח בבחירות צריכים לקרות דברים משמעותיים בביטחון ובחוק הגיוס", קבע השר זוהר בפתח דבריו. בחזית הביטחונית הציב יעד אסטרטגי ברור: "באיראן צריכים להביא את הבשורה שאין באיראן נשק גרעיני". "כרגע אין גיוס דה פקטו ויש כאוס" הנושא השני אליו התייחס זוהר הוא אחד המשברים הפוליטיים המורכבים ביותר שמאיים על יציבות הקואליציה מבית – חוק הגיוס והסערה הציבורית סביבו. "הנושא השני נוגע לפתרון בעיית גיוס החרדים", הסביר השר מהליכוד. "אנחנו מאוד רוצים לגייס חרדים שלא לומדים תורה. כרגע אין גיוס דה פקטו ויש כאוס". זוהר ביקש להבחין בצורה חדה בין לומדי התורה לבין אלו שאינם נמצאים בין כותלי הישיבות, והדגיש כי גיוסם של האחרונים יפתור גם את מצוקת כוח האדם של כוחות הביטחון.

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"מי שרוצה ללמוד לא צריך להתגייס"

בהמשך דבריו התייחס השר ליוזמות החקיקה השונות שעלו לאחרונה, המבקשות למנוע את מעצרם של עריקים מהמגזר החרדי, וסיפק להן גיבוי מלא מתוך תפיסת עולם המכירה בערך לימוד התורה.

"היוזמה לאי מעצר העריקים נועדה לשמור על זכותם ללמוד תורה ואין בכך שום פסול", הבהיר זוהר וסיכם את תפיסתו בנושא: "מי שרוצה ללמוד לא צריך להתגייס. חרדי שלא לומד חייב להתגייס, וזה גם יספק את הצבא".