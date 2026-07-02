ליברמן רומז: "אני ואיזנקוט נסתדר"

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, משרטט הבוקר (חמישי) את מפת הדרכים הפוליטית שלו ומצהיר שוב על כוונתו להתמודד על הנהגת המדינה, תוך שהוא מדגיש כי המטרה הראשונה והעליונה היא החלפת השלטון הנוכחי.

בראיון שהעניק לרדיו 103FM, נשאל ליברמן על תוכניותיו ועתידו הפוליטי והשיב בצורה נחרצת: "סדר העדיפויות שלי הוא ברור: קודם כל מחליפים את הממשלה, ואחר כך להיות ראש הממשלה". "מבחינת הניסיון והקבלות – אני יכול" ליברמן הסביר בשידור מדוע הוא סבור כי הוא האדם המתאים ביותר לתפקיד בעת הזו, תוך שהוא נשען על הרקע הציבורי הממושך שלו במשרדי הממשלה השונים. "מבחינת הניסיון, הקבלות, ניתוח תהליכים, אני חושב שאני יכול", הבהיר חבר הכנסת.

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במהלך הראיון, הציג בפניו המראיין ניסים משעל את תמונת המצב הנוכחית במערכת הפוליטית ואת האתגרים שצפויים לו בתוך גוש האופוזיציה, כשאמר לו: "איזנקוט מוביל בפער גדול".

יו"ר ישראל ביתנו לא התרגש מהנתונים הללו, סירב להיגרר למלחמות פנימיות בתוך הגוש והבהיר כי השותפויות יסתדרו בהמשך, כל עוד המטרה המרכזית תושג. "אנחנו נסתדר", סיכם ליברמן. "לפני ראשות הממשלה, צריך להחליף את הממשלה הזו".