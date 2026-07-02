שב"כ והמשטרה סגרו מעגל: כתבי אישום נגד מסייעי המחבל

חיים קלומיטי ( דובר צה"ל )

הפרקליטות צפויה להגיש היום (חמישי) כתבי אישום נגד שלושה חשודים שסייעו, על פי החשד, למחבל שביצע את פיגוע הירי המשולב בכוכב יאיר, צור יצחק וסלעית בחודש שעבר. כך הודיעו שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל.

בפיגוע, שאירע ב־7 ביוני 2026, נרצח חיים קלומיטי ז"ל, חבר כיתת הכוננות של צור נתן, ונפצעו מספר אזרחים נוספים. המחבל, עומר מונדר יאסין, אזרח ישראלי מטייבה, חוסל לאחר מרדף קצר בידי שוטרי תחנת טייבה.

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ידעו על כוונתו לבצע פיגוע

במסגרת החקירה נעצרו עלא דין ג'היים ו-וואם מצארוה, אזרחי ישראל תושבי טייבה, בחשד שהיו מודעים לכוונתו של המחבל לבצע פיגוע, אך לא פעלו כדי למנוע את מימושו.

על פי ממצאי החקירה, השניים היו מודעים לתוכניותיו של המחבל, ובידי החוקרים נאספו גם פרטים נוספים על התנהלותו בימים שקדמו לפיגוע.

חשוד נוסף שנעצר הוא מחמד אפטימה, תושב באקה אל-גרבייה.

לפי החשד, אפטימה הוא שסיפק למחבל את נשק ה"קרלו" שבו השתמש במהלך מסע הירי הקטלני.

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כתבי האישום יוגשו היום

לאחר חקירה משותפת של שירות הביטחון הכללי והיחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) שרון במחוז מרכז, צפויה פרקליטות מחוז מרכז להגיש היום את כתבי האישום לבית המשפט המחוזי בלוד.

בהודעה משותפת של שב"כ והמשטרה נמסר כי גופי הביטחון רואים בחומרה כל מעורבות של אזרחי ישראל בפעילות טרור או בסיוע לה, והדגישו כי ימשיכו לפעול למיצוי הדין עם כל מי שמעורב בפעילות ביטחונית או בסחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים.