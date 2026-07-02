יום ה־1,000 למלחמה: אירועי זיכרון ומחאה יצאו לדרך ברחבי הארץ

אירועי יום ה־1,000 למלחמת חרבות ברזל יצאו הבוקר (חמישי) לדרך ברחבי הארץ, ביוזמת "מועצת אוקטובר".
במהלך היום יתקיימו אירועי זיכרון, מחאה ועצרות שייערכו ביותר מ־70 מוקדים מצפון ועד דרום.
האירועים החלו בשעה 06:29, במועד שבו החלה מתקפת הטרור ב־7 באוקטובר, עם פתיחתם של עשרות מוקדי זיכרון ברחבי הארץ.
בשעה 10:00 קוראת מועצת אוקטובר לכלל אזרחי ישראל לעצור לדקת זיכרון אזרחית, לזכר נרצחי 7 באוקטובר, חללי המלחמה, החטופים וכל מי שחייו השתנו מאז פרוץ הלחימה.
במוקדים השונים משתתפים בני משפחות שכולות, משפחות חטופים, שורדי הטבח והשבי, אנשי מילואים ואזרחים רבים.
תערוכות, מיצגים ועצרת מרכזית
לאורך היום יתקיימו שורת אירועים נוספים, ובהם פתיחת תערוכת "1,000 זיכרונות" בבית אריאלה, המציגה חפצים אישיים של נרצחי 7 באוקטובר, חללי המלחמה והחטופים.
בנוסף תיפתח מחדש כיכר החטופים תחת השם "כיכר הזיכרון", וייערכו מיצגים, עדויות של משפחות ושורדים ואירועי במה ברחבי הארץ.
אירועי היום צפויים להינעל בעצרת המרכזית שתתקיים בשעות הערב.