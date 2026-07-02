דרמה בבנימין: הוסר חשד לחטיפה לאחר שעות של סריקות בכפר פלסטיני

רכבם של הישראלים שאבד עמם הקשר ( צילום: דובר צה"ל )

כוחות גדולים של צה"ל, המשטרה ושב"כ הוקפצו לפנות בוקר (חמישי) למרחב הכפר מוחמאס שבחטיבת בנימין, בעקבות דיווח על מספר אזרחים ישראלים שאבד עמם הקשר.

בסביבות השעה 04:00 התקבל דיווח מאזרחים ישראלים שלפיו הם נמצאים במרחב הכפר מוחמאס וחשים מאוימים. בהמשך אותר בסמוך לכפר רכב בעל לוחית רישוי ישראלית כשהוא נטוש ומנופץ. בתוך הרכב נמצא ציוד אישי שככל הנראה שייך לאזרחים הישראלים, ובעקבות הממצאים הוכרז חשש לאירוע ביטחוני.

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כוחות מיוחדים ומסוקי קרב הוזנקו

עם קבלת הדיווח הוקפצו למקום כוחות רבים של צה"ל, המשטרה ושב"כ, ובהם גם כוחות מיחידות מיוחדות, בסיוע מסוקי קרב.

במהלך הפעילות הוטל כתר על מרחב הכפר, ונחסמו צירים סמוכים כחלק מהסריקות הנרחבות שבוצעו באזור.

בסביבות השעה 06:40 התקבל דיווח מאחד האזרחים, שלפיו כלל הנוסעים שהיו ברכב יצאו ממרחב הכפר.

בעקבות הדיווח הוסר החשד לחטיפה או לאירוע ביטחוני, אולם כוחות הביטחון ממשיכים לבצע סריקות במרחב במטרה לסגור את מעגל הבדיקה ולברר את מלוא נסיבות האירוע.