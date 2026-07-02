גל האלימות נמשך: שני נרצחים בתוך שעות

גל האלימות בחברה הערבית ממשיך לגבות קורבנות, כשגם הבוקר (חמישי) נרשמו שני מקרי רצח בתוך שעות ספורות.

בריינה נורה למוות גבר שזהותו טרם הותרה לפרסום, שעות לאחר שצעיר בן 18 נהרג באירוע ירי בחיפה ושלושה בני אדם נוספים נפצעו.

בשני המקרים פתחה המשטרה בחקירה, אולם נכון לעכשיו טרם נעצרו חשודים.

רצח נוסף בריינה

על פי הודעת המשטרה, כוחות הוזעקו לפנות הבוקר ליישוב ריינה בעקבות דיווח על ירי לעבר אדם.

צוותי הרפואה שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו של הקורבן בזירה.

שוטרי המחוז הצפוני פתחו בסריקות לאיתור החשודים ובחקירת נסיבות האירוע. במשטרה מעריכים בשלב זה כי הרקע לירי הוא פלילי.