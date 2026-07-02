גל האלימות נמשך: שני נרצחים בתוך שעות

גל האלימות בחברה הערבית ממשיך לגבות קורבנות, כשגם הבוקר (חמישי) נרשמו שני מקרי רצח בתוך שעות ספורות.
בריינה נורה למוות גבר שזהותו טרם הותרה לפרסום, שעות לאחר שצעיר בן 18 נהרג באירוע ירי בחיפה ושלושה בני אדם נוספים נפצעו.
בשני המקרים פתחה המשטרה בחקירה, אולם נכון לעכשיו טרם נעצרו חשודים.
רצח נוסף בריינה
על פי הודעת המשטרה, כוחות הוזעקו לפנות הבוקר ליישוב ריינה בעקבות דיווח על ירי לעבר אדם.
צוותי הרפואה שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו של הקורבן בזירה.
שוטרי המחוז הצפוני פתחו בסריקות לאיתור החשודים ובחקירת נסיבות האירוע. במשטרה מעריכים בשלב זה כי הרקע לירי הוא פלילי.
בן 18 נהרג בחיפה
מוקדם יותר הלילה התקבל דיווח על אירוע ירי ברחוב ההגנה בחיפה.
על פי גורמי הרפואה, צעיר בן 18 נהרג במקום, שני בני אדם נוספים נפצעו ופונו לקבלת טיפול רפואי, ופצוע נוסף באורח קל הגיע באופן עצמאי לבית החולים.
מפקד מחוז חוף, ניצב יחיאל בוהדנה, הגיע לזירה וקיים הערכת מצב, שבסיומה הוטלה החקירה על היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) של מרחב כרמל.
גם במקרה זה, ממצאי החקירה הראשוניים מצביעים על רקע פלילי.
שיא מטורף של נרצחים בכל הזמנים. תחת בן גביר ישראל עלתה למקומות הראשונים בעולם במספר נרצחים ביחס לאוכלוסייה. ישראל עכשיו בשורה אחת עם המדינות הכי נכשלות בעולם. תודה על הביטחון והמשילות בן גביר.