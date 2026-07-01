מליאת הכנסת אישרה היום (רביעי) בקריאה ראשונה את הצעת חוק יסוד: לימוד תורה, ברוב של 63 חברי כנסת מול 53 מתנגדים. ההצבעה, שהתקיימה בנוכחות ראש הממשלה בנימין נתניהו, מסמנת צעד משמעותי בקידום החקיקה שיוזמות המפלגות החרדיות.
על פי נוסח הצעת החוק של חברי הכנסת משה גפני, יעקב אשר ויצחק פינדרוס, ייקבע כי לימוד התורה הוא "ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינה". המטרה המוצהרת היא ליצור "מאזני צדק" ביחס לערכי יסוד אחרים שמעוגנים בחוקי יסוד קיימים.
פיצוץ בקואליציה: ארבעה הצביעו נגד
רגע דרמטי התרחש במליאה כאשר ארבעה חברי כנסת מהקואליציה הצביעו נגד החוק: יולי אדלשטיין, דן אילוז, שרן השכל ומשה סולומון. ההצבעה המפתיעה עוררה צרחות במליאה, בעוד חברי האופוזיציה מחאו כפיים בהתרגשות.
ח"כ דן אילוז, שהודיע מראש על כוונתו להתנגד, כתב לפני ההצבעה: "אם אכן יעלה החוק להצבעה, אני אצביע נגד וקורא לכל מי שבאמת אוהב את התורה להצביע נגד". לדבריו, "להמציא יהדות שבה לימוד תורה פוטר אדם מהגנה על חיי עמו, זו לא מסורת ישראל. זו המצאה חדשה, מנותקת ומסוכנה".
אילוז הטיח: "איך אפשר להשתמש בתורה הקדושה כדי לברוח מאחריות? מדינת ישראל נמצאת היום במלחמת מצווה קיומית. איך אפשר לעמוד מול משפחות שכולות, מול פצועים, מול מילואימניקים שקורסים תחת הנטל, ולהשתמש בתורה כתירוץ?"
"להשיב את כבוד התורה"
יו"ר דגל התורה משה גפני הסביר את הרקע להצעת החוק: "בשנים האחרונות חלה זילות בכבוד התורה. לכן, בהוראת גדולי התורה שליט"א, החלטתי להביא את חוק היסוד הזה כדי להשיב את כבודה של התורה, זו שהחזיקה את העם היהודי במשך אלפי שנים, וזו שמייחדת אותנו מכל העמים".
ח"כ יצחק פינדרוס הצהיר במליאה כי לימוד תורה הוא הערך העליון במדינה, יותר משירות בצה"ל. הצהרה זו עוררה סערה בקרב חברי האופוזיציה ואף בחלקים מהקואליציה.
לפיד: "הילדים שלנו מתים"
ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף בחריפות את הצעת החוק בכנס הרצליה של המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. "היום עולה בכנסת לקריאה ראשונה 'חוק יסוד: לימוד תורה'. זו הודעה של הפוליטיקאים החרדים לחברה הישראלית: אנחנו לא אחים, אין לנו שום דבר במשותף", אמר.
לפיד המשיך בביקורת חריפה: "הפוליטיקאים החרדים אומרים לנו שלא מעניין אותם שהילדים שלנו מתים. לא מזיז להם כשאומרים ברדיו 'הותר לפרסום'. כל מה שחשוב להם הוא שנעביר להם הרבה מאוד כסף".
בסיום דבריו קרא לפיד לחברי הקואליציה שלא לתמוך בהצעת החוק: "אם יש בקואליציה עוד מישהו שאכפת לו מחיי הילדים שלנו ומתורת ישראל, אני קורא להם מפה להצביע נגד".
הקשר רחב יותר
הצעת החוק מגיעה על רקע מתיחות מתמשכת בנושא גיוס בני הישיבות ומעצרי עריקים. מזכיר הממשלה יוסי פוקס פנה לאחרונה ליו"ר ועדת החוץ והביטחון בדרישה לקדם הוראת שעה שתמנע מעצר עריקים לשלושה חודשים.
החוק צפוי להמשיך לעורר סערה ציבורית ופוליטית בדרכו לקריאה שנייה ושלישית. השאלה המרכזית שעומדת על הפרק היא כיצד ניתן לאזן בין ערכי יסוד שונים במדינה יהודית ודמוקרטית, תוך שמירה על שוויון בנטל ועל אחדות העם.
החוק החדש הזה לא יקרב אף אחד למסורת אלא רק מייצר כעס עצום אצל כל מי ששולח את הילדים שלו להילחם.