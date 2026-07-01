מליאת הכנסת אישרה היום (רביעי) בקריאה ראשונה את הצעת חוק יסוד: לימוד תורה, ברוב של 63 חברי כנסת מול 53 מתנגדים. ההצבעה, שהתקיימה בנוכחות ראש הממשלה בנימין נתניהו, מסמנת צעד משמעותי בקידום החקיקה שיוזמות המפלגות החרדיות.

על פי נוסח הצעת החוק של חברי הכנסת משה גפני, יעקב אשר ויצחק פינדרוס, ייקבע כי לימוד התורה הוא "ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינה". המטרה המוצהרת היא ליצור "מאזני צדק" ביחס לערכי יסוד אחרים שמעוגנים בחוקי יסוד קיימים.

פיצוץ בקואליציה: ארבעה הצביעו נגד

רגע דרמטי התרחש במליאה כאשר ארבעה חברי כנסת מהקואליציה הצביעו נגד החוק: יולי אדלשטיין, דן אילוז, שרן השכל ומשה סולומון. ההצבעה המפתיעה עוררה צרחות במליאה, בעוד חברי האופוזיציה מחאו כפיים בהתרגשות.

ח"כ דן אילוז, שהודיע מראש על כוונתו להתנגד, כתב לפני ההצבעה: "אם אכן יעלה החוק להצבעה, אני אצביע נגד וקורא לכל מי שבאמת אוהב את התורה להצביע נגד". לדבריו, "להמציא יהדות שבה לימוד תורה פוטר אדם מהגנה על חיי עמו, זו לא מסורת ישראל. זו המצאה חדשה, מנותקת ומסוכנה".

אילוז הטיח: "איך אפשר להשתמש בתורה הקדושה כדי לברוח מאחריות? מדינת ישראל נמצאת היום במלחמת מצווה קיומית. איך אפשר לעמוד מול משפחות שכולות, מול פצועים, מול מילואימניקים שקורסים תחת הנטל, ולהשתמש בתורה כתירוץ?"

"להשיב את כבוד התורה"

יו"ר דגל התורה משה גפני הסביר את הרקע להצעת החוק: "בשנים האחרונות חלה זילות בכבוד התורה. לכן, בהוראת גדולי התורה שליט"א, החלטתי להביא את חוק היסוד הזה כדי להשיב את כבודה של התורה, זו שהחזיקה את העם היהודי במשך אלפי שנים, וזו שמייחדת אותנו מכל העמים".

ח"כ יצחק פינדרוס הצהיר במליאה כי לימוד תורה הוא הערך העליון במדינה, יותר משירות בצה"ל. הצהרה זו עוררה סערה בקרב חברי האופוזיציה ואף בחלקים מהקואליציה.