משבר פנימי חריף מתפתח בשירות הביטחון הכללי: שלושה בכירים לשעבר בשב"כ, המשמשים כיום בארגון במעין "מילואים" ושותפים לעבודה המודיעינית ולקבלת החלטות, מתכוננים להודיע לראש השב"כ דוד זיני בימים הקרובים כי לא יוכלו להמשיך את עבודתם בעקבות פירוק פינת הזיכרון לנופלי 7 באוקטובר.

על פי הדיווח שפורסם הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית" בחדשות 12, שלושת הבכירים הציבו את נושא ההנצחה לנופלי השירות כקו אדום שאינם מוכנים לוותר עליו. "לא נוכל להמשיך כאילו לא קרה דבר", כך בכוונתם להודיע לזיני במפגש הקרוב.

"משדרת תבוסתנות": ההחלטה שהציתה את השב"כ

בשבוע שעבר חשף אתר 'הארץ' כי ראש השב"כ זיני הורה לפרק את עמדת ההנצחה לנופלי השירות מאירועי 7 באוקטובר, שהוצבה בכניסה למטה הארגון בתל אביב. לפי הדיווח, זיני טען כי העמדה משדרת "תבוסתנות" ואינה מתאימה לרוח הארגון.

ההחלטה הזו, יחד עם החלטות נוספות של זיני שפורסמו לאחרונה – כגון ביטול אירועי חודש הגאווה בארגון והחלטה שלא לשלוח משלחות לפולין – הביאו לתסיסה ולשיח ער בקרב עובדי השב"כ. כעת, כשהמתיחות הפנימית מגיעה לשיא, נראה כי המשבר עלול להתפתח למשהו משמעותי יותר.

חברת הכנסת טלי גוטליב אף הגיבה לסערה בהתקפה חריפה על מה שהיא מכנה "מרד והפיכה בשב"כ", וקראה לזיני להדיח את כל מי שמעורב בהדלפות ובחתירה תחת הוראותיו.