בערב מרגש ומחשמל באצטדיון טדי בירושלים, נפתחה אמש (שלישי) המכביה ה-22 בטקס מרשים שהפך למפגן עוצמה יהודי חסר תקדים. נשיא המדינה יצחק הרצוג נשא נאום מרגש במיוחד, כשהוא פונה לאלפי הספורטאים היהודים שהגיעו מכל קצווי תבל: "ספורטאיות וספורטאים יקרים, אחיותינו ואחינו, ברוכים הבאים לישראל! כמה טוב שבאתם הביתה!"

הנשיא הדגיש את המשמעות המיוחדת של הערב: "זהו ערב של עוצמה גדולה וגאווה אדירה. יהודים מכל העולם יחד, בירושלים, בירת ישראל, בירת הנצח של העם היהודי". האנרגיות באצטדיון, כך תיאר הרצוג, היו מחשמלות וההתרגשות אדירה.

יום האלף למלחמה: "אנו עם מנצח"

הנשיא בחר לקשר את טקס הפתיחה למציאות הביטחונית הקשה: "מחר יום האלף למלחמה הקשה, והוכחנו, למרות הכאב, שאנו יכולים לכל אתגר! קמים מתוך משבר, אנחנו עם הנצח, אנחנו עם מנצח!" דבריו עוררו תשואות סוערות מהקהל שמילא את האצטדיון עד אפס מקום.

הרצוג הדגיש כי חגיגת הספורט שמתחילה היא מפגן כוח יהודי שמעביר מסר חד משמעי לכל עם ישראל ולעולם כולו - מסר של שותפות ומסר של נחישות. "מול האנטישמיות הגואה - אנו מדליקים את לפיד המכביה", הכריז הנשיא בנחישות.

מסר לספורטאים ולעולם

הנשיא פנה ישירות לספורטאים: "אנו מספרים את הסיפור של עם ישראל - שהוא הסיפור שלכם, ספורטאיות וספורטאים. תהנו מהמכבייה, תביאו מדליות, תשברו שיאים. ותעבירו מסר של אהבה ממדינת ישראל לכל הקהילות בעולם".

הרצוג הודה למארגנים של המכבייה, לכל השותפים והתומכים, ולכל העוסקים במלאכה. "בשם מדינת ישראל - ברוכים הבאים! תודה לכם ספורטאיות וספורטאים יקרים ואהובים, ובהצלחה", סיכם הנשיא את דבריו בקריאה נרגשת: "עם ישראל חי!"

המכביה: מסורת של עשרות שנים

המכביה, שנחשבת לאירוע הספורט היהודי הגדול בעולם, מתקיימת מאז שנות ה-30 של המאה הקודמת. המהדורה ה-22 של המשחקים מתקיימת בתקופה מיוחדת במינה, כשמדינת ישראל נמצאת בעיצומה של מלחמה ממושכת ומתמודדת עם גל אנטישמיות חסר תקדים בעולם.

כזכור, המכביה נדחתה מקיץ 2025 לקיץ 2026 בעקבות המלחמה, אך ההחלטה לקיימה כמתוכנן במועד החדש נתפסת כהצהרה ציונית חשובה. שר התרבות והספורט מיקי זוהר הדגיש בעבר כי המכביה היא "הצהרה ציונית מהדהדת לעולם כולו" ו"מפגן עוצמה יהודית שטרם נראה כמותו".

מסע הלפיד: מקברי המכבים לאצטדיון טדי

לקראת הטקס, הודלק לפיד המכביה בקברי המכבים על ידי הטריאתלט האולימפי שחר שגיב, במעמד מרגש שסימל את המשכיות הדורות בספורט הישראלי. הלפיד יצא למסע עולמי לפני שהגיע לירושלים לטקס הפתיחה המרשים.

הטקס באצטדיון טדי כלל מופעים אמנוtiים, תהלוכת המשלחות מכל רחבי העולם, והדלקת הלפיד המרכזי. אלפי צופים, ישראלים ותיירים כאחד, מילאו את היציעים והפכו את הערב לחגיגה לאומית אמיתית של ספורט, ציונות ואחדות עם.