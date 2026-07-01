אירוע חריג שהתרחש במהלך ביקורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בדרום לבנון: ארבע לוחמות בסוללת תותחנים נדרשו לעבור לבית אחר במהלך הביקור, לאחר שהמפקדים הבטיחו ללוחמי חטיבת החשמונאים שלא יתקלו בחיילות במהלך השהייה במוצב. כך פורסם הערב (רביעי) בכאן 11.

האירוע התרחש אתמול (רביעי), כאשר ראש הממשלה ושר הביטחון הגיעו לדרום לבנון לפגישה עם מפקדים ולוחמים. הביקור כלל צילומים של ראש הממשלה עם לוחמים מחטיבת החשמונאים שהגיעו ממוצב אחר בלבנון למקום בו שוכנת סוללת התותחנים

״הבטחנו לחשמונאים שלא יראו בנות״

אמה של אחת הלוחמות מסרה לכאן חדשות כי החיילות והחיילים ניקו את הבית ועבדו על מיגון המבנה לקראת הביקור המתוכנן. אולם לקראת הגעת ראש הממשלה, ארבע הלוחמות קיבלו הוראה ברורה: עליהן לעבור לבית אחר ולהישאר בקומה התחתונה עד לתום הביקור.

״כשביבי היה צריך להגיע לפגוש את החשמונאים באיתור שהן עבדו עליו, אמרו לבנות של הסוללה שהם הבטיחו לחשמונאים שהם לא יראו פה בנות ולכן הן צריכות ללכת לבית אחר ולהיות שם בקומה למטה״, מסרה האם. ״במשך ארבע שעות ישבו שם רק הבנות של הסוללה בקומה למטה ולא הורשו לעלות לקומה למעלה בשביל שהחשמונאים לא בטעות יתקלו בהן״.

לדברי האם, תגובת הסגל הייתה שהם עושים זאת ״בשביל לכבד אותם״ – כלומר, לכבד את הלוחמים החרדים שהגיעו למקום.

חטיבת החשמונאים בפעילות מבצעית

חטיבת החשמונאים, המסגרת הלוחמת הייעודית לחיילים חרדים, השלימה לאחרונה תרגיל גדודי ראשון ברמת הגולן במסגרת היערכותה לפעילות מבצעית. גדוד יונתן, הגדוד הסדיר הראשון בחטיבה, תרגל לחימה בשטח פתוח, פשיטות ולוחמה בשטח בנוי.

מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן, אמר ללוחמים במהלך התרגיל כי ״אפשר להיות חרדי ולהיות לוחם, אתם עושים היסטוריה״. החטיבה ממשיכה להתבסס כחטיבת יבשה לוחמת תוך שמירה על הזהות הייחודית של הלוחמים.