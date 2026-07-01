משלחת הסיוע הישראלית נחתה בוונצואלה בעקבות רעידת האדמה

מדינת ישראל נרתמת לעזרת ונצואלה: כוח החלוץ של משלחת הסיוע הישראלית נחת בשעות האחרונות בוונצואלה, בעקבות רעידת האדמה הקשה שפקדה את המדינה. מטרת המשלחת היא להעניק סיוע מיידי לרשויות המקומיות ולתמוך במאמצי השיקום וההצלה בשטח.

את כוח החלוץ מובילים מטעם משרד החוץ יועד מגן, שגריר ישראל במקסיקו המיועד, ומטעם צה"ל מפקד המשלחת הצבאית, ראש מטה פיקוד העורף, תת-אלוף אלעד אדרי.

גיבוש תמונת מצב והיערכות מבצעית

מיד עם הגעתם לוונצואלה, פתחו חברי המשלחת הישראלית בסדרה של פגישות עבודה אינטנסיביות עם הרשויות המקומיות, גורמי החירום המקומיים ושותפים נוספים באזור האסון. פגישות אלו נועדו לגבש תמונת מצב מדויקת, למפות את הצרכים הדחופים ביותר בשטח, לתכנן את הפעילות המשותפת ולהשלים את ההיערכות לקראת תחילת הפעילות המבצעית של המשלחת כולה.

בימים הקרובים צפויים להצטרף אל כוח החלוץ יתר חברי משלחת הסיוע מישראל. עם השלמת ההיערכות והגעת כלל הכוחות, יחלו צוותי המומחים הישראלים לפעול באופן מלא לצד הרשויות המקומיות במדינה. חברי המשלחת יסייעו במאמצי השיקום הרבים, תוך שיתוף הידע המקצועי והניסיון המבצעי העשיר שצברה מדינת ישראל לאורך השנים בהתמודדות עם רעידות אדמה, מצבי חירום מורכבים והפעלת משלחות סיוע הומניטריות ברחבי העולם.