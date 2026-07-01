הטמפ' צונחות; שינוי משמעותי בשני איזורים. תחזית מזג אוויר

( אילוסטרציה AI )

השירות המטאורולוגי מפרסם את תחזית מזג האוויר לימים הקרובים ולסוף השבוע, המאופיינת ביציבות יחסית ובטמפרטורות נוחות לעונה.

יום חמישי (02.07): מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות ועומסי החום יהיו רגילים לעונה. יום שישי (03.07): ללא שינוי ניכר. מגמת מזג האוויר תישאר מעונן חלקית עד בהיר, עם טמפרטורות ועומסי חום רגילים לעונה.

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יום שבת (04.07): יום המנוחה יתאפיין במזג אוויר מעונן חלקית עד בהיר, לצד ירידה קלה בטמפרטורות שתרגש בעיקר באזורי ההרים. המעלות תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה.

יום ראשון (05.07): פתיחת שבוע העבודה תהיה ללא שינוי ניכר בנתוני מזג האוויר.

יום שני (06.07): מזג האוויר יחזור להיות מעונן חלקית עד בהיר, כאשר הטמפרטורות ועומסי החום ישובו להיות רגילים לעונה.