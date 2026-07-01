מד"א: עדכון חשוב ליממה הקרובה

( דוברות צוות הצלה )

לקראת צום י"ז בתמוז שיחל מחר (חמישי), מגן דוד אדום מפרסם שורה של המלצות ודגשים רפואיים קריטיים במטרה לסייע לציבור לעבור את הצום בצורה בטוחה ולמנוע פגיעות בריאותיות. במוקד מד"א שבים ומזכירים כי בכל מקרה של חירום רפואי, יש לחייג מייד למוקד 101.

להלן הנקודות החשובות שפרסם הארגון לשמירה על הבריאות במהלך יום הצום: ההכנה לצום והארוחה המפסקת שתייה מרובה: לקראת תחילת הצום יש להקפיד על שתיית מים מרובה ולצמצם או להימנע לחלוטין מצריכת קפאין. תפריט מאוזן: בארוחה המפסקת מומלץ להעדיף מזונות הכוללים חלבונים, פחמימות מורכבות וירקות. הימנעות ממלח: מומלץ להימנע ככל הניתן ממאכלים מלוחים או מתובלים מדי, המגבירים את תחושת הצמא במהלך הצום.

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התנהלות במהלך הצום ואוכלוסיות בסיכון

התייעצות רפואית: נשים בהריון ואנשים הסובלים ממחלות כרוניות נדרשים לגלות אחריות רבה, ומומלץ להם מאוד להתייעץ עם רופא מטפל לפני תחילת הצום כדי לבחון אם מצבם מאפשר זאת.

שהייה במזגן: במהלך שעות הצום יש להעדיף שהייה במקומות מוצלים וממוזגים היטב, ולהימנע ממאמץ פיזי מיותר או מיציאה לשמש בשעות החמות.

טיפול בחולשה: במקרים שבהם מתפתחת תחושת חולשה, סחרחורת או הרגשה כללית רעה, יש לשקול לשתות משקה ממותק כדי למנוע התעלפות.

יציאה נכונה מהצום

עם סיום הצום, במד"א ממליצים שלא להעמיס מייד על מערכת העיכול. את השבירה כדאי להתחיל עם משקה כלשהו לצד פרוסת לחם או עוגה, ורק לאחר הפסקה קצרה לעבור לאכילת ארוחה מלאה ומסודרת.