עופר וינטר בתגובה ראשונה לסערה סביבו

עופר וינטר ( פלאש 90 )

תא"ל במיל' עופר וינטר, מגיב היום (רביעי) בסרטון נוקב בחשבונותיו ברשתות החברתיות בעקבות כתבה שפורסמה נגדו בעיתון "הארץ". הכתבה ביקרה את הזמנתו להרצות בפני חניכים בקורס קצינים של צה"ל, והציגה את תפיסותיו הביטחוניות והדתיות באור שלילי. וינטר, מצדו, הבהיר כי אין לו שום כוונה לסגת או להפסיק להשמיע את קולו.

"ברוך השם כבר יותר מעשור שהם תוקפים אותי ומכנים אותי בכל מיני שמות וכינויים", פתח וינטר את דבריו. "היום שוב זכיתי לכתבה מכפישה. הפעם היה קשה להם עם זה שהוזמנתי לדבר בפני קורס קצינים ולתת להם את משנתי ואת תפיסת הביטחון שבעיניי צה"ל צריך לאמץ – צבא ההתקפה לישראל".

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"מערכת שרוצה לשמוע רק קול אחד תחזור לקונספציה"

וינטר יצא בסרטון נגד הניסיון לצמצם את מגוון הדעות בתוך הצבא, והזהיר כי השתקת קולות התקפיים עלולה להוביל לאסון נוסף. "מערכת שרוצה לשמוע ולהשמיע רק קול אחד תחזור לקונספציה, וזה יקרה הרבה יותר מהר ממה שאנחנו חושבים", הדגיש.

לדבריו, הביקורת של העיתון נובעת מאג'נדה ברורה נגד מי שמבקש להכריע את המערכה: "לעיתון הזה, שמוציא את דיבת הלוחמים הגיבורים שלנו רעה בכל הזדמנות, מפריע שאנשים שמאמינים שחובה להכריע את האויב מגיעים להרצות בפני דור העתיד של צה"ל, דור הניצחון". וינטר אף עקץ את המבקרים מהצד השמאלי של המפה: "כמובן שלא מזיז להם שהאנשים שעודדו פה סרבנות או אי-התנדבות, או כאלה שמחקו את הניצחון מערכי צה"ל מרצים. אני זה שמפריע להם".

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"קולו של דור שמחפש הכרעה וניצחון"

בסיום דבריו הבהיר וינטר כי הוא רואה בעצמו שליח של ציבור רחב בישראל שדורש שינוי תפיסתי עמוק במערכת הביטחון. "אני כאן כדי להשמיע את הקול שלי, שהוא קול של רבים וטובים ששילמו מחירים כבדים פה. לא תוכלו להשתיק יותר. זה קולו של דור שלא מחפש הכלה, אלא מחפש הכרעה וניצחון".

את הסרטון חתם וינטר במסר חד-משמעי לפיו ימשיך לפעול בכל זירה שיבחר: "בכל מקום שאני אלך אליו, אני מתכוון להמשיך להיות חייל של עם ישראל, לפעול למען אחדות ישראל ולהמשיך לדבר בפני דור הניצחון הנפלא שלנו... ואם יש כמה יפי נפש כאלו שמעקמים את האף שלהם – אז שילכו עם אף עקום. יהיה פה יותר טוב, אני מתחייב לכם".