טרגדיה בשפלה: חיפושים אחרי נער שנסחף לים ונעלם

( מד"א )

דרמה בשפלה: כוחות הצלה וחירום עורכים בשעה זו סריקות נרחבות באזור חוף פלמחים, בעקבות דיווח על שלושה נערים שנסחפו בים. שניים מהנערים חולצו בשלום, אולם קיים חשש כבד לחייו של הנער השלישי שנעלם במים.

- צילום: מד"א צילום: צילום: מד"א 10 10 0:00 / 0:05

מדוברות מד"א נמסר כי בשעה 17:15 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב איילון על שלושה נערים שנסחפו בחוף לא מוכרז הסמוך לפלמחים. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום דיווחו כי שני נערים כבני 15 חולצו מהחוף כשהם במצב טוב, ולא נזקקו לטיפול רפואי.

עם זאת, האירוע רחוק מלהסתיים. צוותי מד"א נוספים נמצאים כעת בשטח ומאבטחים רפואית את כוחות השיטור הימי והסורקים, שממשיכים במאמצים קדחתניים לאתר את הנער השלישי שנסחף וטרם נמצא.