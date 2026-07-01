יעקב ברדוגו: ארבעתם צריכים לעוף מהחיים הציבוריים

יעקב ברדוגו ( יונתן זינדל / פלאש90 )

הפרשן הפוליטי יעקב ברדוגו פתח הבוקר (רביעי) את תוכנית הרדיו שלו ברשת "גלי ישראל" במתקפה חריפה וחסרת תקדים נגד צמרת צה"ל בעשור האחרון. ברדוגו קרא להרחקתם המלאה מהזירה הציבורית של ארבעת הרמטכ"לים האחרונים של מדינת ישראל, תוך שהוא מאשים אותם בהסתרת מידע קריטי ומטעה מהדרג המדיני בנוגע לאיומים האסטרטגיים בגבולות.

"כל ארבעת הרמטכ"לים האחרונים, ובראש ובראשונה איזנקוט וגנץ, צריכים להיות מסולקים מהחיים הציבוריים", פתח ברדוגו את דבריו בסערה. לטענתו, הכשל המרכזי של הבכירים נעוץ בדיווחים שהעבירו לקבינט ולממשלה: "הם לא דיווחו לדרג המדיני על היקף המנהרות בעזה ובלבנון". "טענו שאין היקף כזה של מנהרות" ברדוגו המשיך ופירט את שרשרת ההטעיות, לשיטתו, מצדם של בני גנץ, גדי איזנקוט, אביב כוכבי והרמטכ"ל הנוכחי הרצי הלוי לאורך השנים, כשהוא מתייחס ספציפית לפרויקטים התת-קרקעיים של חמאס וחיזבאללה.

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"שאלו את איזנקוט, את גנץ, את כוכבי ואת הרצי הלוי מה היקף המנהרות, והם השיבו שאין היקף כזה", האשים ברדוגו בשידור. "איזנקוט הביא הצעה לאטום שבע מנהרות בלבנון, ולאחר מכן טען שאין עוד מנהרות. כך אמרו גם כוכבי והרצי הלוי. כוכבי אף טען בסיום מבצע 'שומר החומות' שחיסלנו את המטרו בעזה, והרצי הלוי טען שאין מנהרות בלבנון".

את הפתיח הנוקב חתם הפרשן באמירה ישירה כלפי יו"ר מפלגת "ישר!", חבר הכנסת גדי איזנקוט, ודרש כי ראשי הצבא לשעבר יישאו באחריות אישית וציבורית על תפקודם: "לכן, כשאני שומע את איזנקוט מדבר היום על כך שישראל צריכה לנצח, אני לא משתכנע. הם צריכים לשלם מחיר כבד על מה שעשו למדינת ישראל".