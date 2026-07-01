הנקודה האדומה: בן גביר נכשל ואנחנו משלמים את המחיר 

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך אמיתי או מריר, חומר למחשבה והרבה חוצפה ישראלית.

זו הנקודה האדומה להיום:

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, קבל מבזק חדשות קצר:

הרחובות בישראל הפכו לשדה קרב,

והציבור איבד את טיפת הביטחון האחרונה שבקושי נשארה לו.

הבטחת ביטחון ולא קיימת.

אמרת שתשמור על השקט ולא ביצעת.

אולי אתה פשוט לא מסוגל?!

ואיך אתה מסוגל להמשיך לשדר "עצמה יהודית" על מסכי הטלוויזיה,

כשבשטח רואים רק חולשה וחורבן?

רב חשוב ומוכר נרצח בדם קר בנתניה,

עוד רכב מרוסס בכדורים לאור יום,

עוד חיסול ועוד משפחה מסכנה ושבורה שהצטרפה למעגל השכול.

דם נשפך ברחובות כמו מים, ונראה שזורמים לך קרח וקרחונים בעורקים.

אתה עסוק בפוליטיקה קטנה, בזמן שהבית היהודי האמיתי בשטח נחרב שוב מבפנים.

אז הבטחת לטפל בפשיעה בחומרה- וכלום לא קרה.

לקחת תיק ביטחוני- ולא נתת שום דבר בתמורה.

ונכון שאתה לא עוסק בחינוך וכבר לא תלמיד,

אבל מגיע לך לקבל בתעודה ב"ביטחון לאומי" ציון נכשל!

איתמר, אזרחי ישראל לא צריכים שר שטוב רק בדיבורים וסיסמאות.

אנחנו דורשים מעשים.

ואם אתה לא מסוגל לעשות את זה-

אולי והגיע הזמן שתפנה את הכיסא למישהו שבאמת מבין בביטחון.

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הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

"הנקודה האדומה"- בכל יום עם נושא חדש באתר סרוגים!