שקמה ברסלר בתגובה ראשונה לסערה הפוליטית

( אבשלום ששוני / פלאש90 )

מובילת המחאה נגד הממשלה, פרופ' שקמה ברסלר, תוקפת הערב (רביעי) בחריפות את הנהגת המדינה בעקבות העימות המילולי החזיתי שנפתח בין מפלגת הליכוד לבין האלוף במיל' ניצן אלון, ששימש כמפקד המערך המודיעיני של סוגיית החטופים. ברסלר אימצה באופן מלא את הביקורת של אלון והאשימה את הממשלה בניהול קמפיין שקרי על חשבון חיי אדם.

"ממשלת הטבח בחרה בניצחון מוחלט שהוא כזב וחטופים רבים שיכלו לחזור בחיים מתו", כתבה ברסלר בחשבונותיה ברשתות החברתיות, והוסיפה האשמה קשה: "ממשלה שבוחרת בשקר על פני חיי אדם. המילה החשובה ביותר שאמר היום ניצן אלון – כזב. תחזוקה של שקר על חשבון חיי אחינו ואחיותינו". חילופי ההאשמות שהציתו את הסערה דבריה החריפים של ברסלר מגיעים בתגובה לטלטלה פוליטית וביטחונית שהחלה מוקדם יותר היום, כאשר האלוף במיל' ניצן אלון יצא בהצהרה חסרת תקדים נגד הדרג המדיני. אלון טען כי "המלחמה יכלה להסתיים שנה קודם, אבל ההנהגה בחרה ב'ניצחון מוחלט' שהוא כזב וסירבה לעסקאות". לפי נתונים שהציג, "כ-40 חטופים שנחטפו חיים נהרגו בשבי. האחריות על מי שמנע החלטות ומו״מ אחר היא מלאה".

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במפלגת הליכוד לא נשארו חייבים ושיגרו תגובה חריפה שנועדה לקעקע את אמינותו של אלון, תוך האשמתו בניסיון כניעה. בליכוד טענו כי "ניצן אלון ביקש להיכנע לתנאי החמאס, לצאת מעזה, להפסיק את המלחמה, וכל זה בזמן שהוא מוציא תדרוכים מהדיונים הסודיים ביותר ופוגע במשא ומתן".

במפלגת השלטון גיבו את החלטות ראש הממשלה וסיכמו: "טוב שראש הממשלה נתניהו לא הקשיב לו. אם ראש הממשלה היה מקשיב לו, לא היינו משלימים את כיבוש רפיח, את ציר פילדלפי, את חיסול נסראללה, הנייה, דף, מבצע הביפרים, הקמת אזורי הביטחון, השגת שליטה ברוב רצועת עזה והשבת כל חטופינו עד האחרון שבהם". המילים הללו הן שהובילו לתגובתה של ברסלר, שמחזירה את נושא החטופים למרכז העימות הציבורי.