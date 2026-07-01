ועדת הבחירות הנחיתה מכה על נתניהו

( יונתן זינדל / פלאש90 )

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית הוציא צו ארעי דרמטי המורה על הסרת סרטון שפורסם הן בחשבונות הרשמיים של משרד ראש הממשלה והן בחשבונו האישי-פוליטי של ראש הממשלה בנימין נתניהו. הצו ניתן בעקבות עתירה שהגישה עמותת "בוחרים בישראל".

בעתירה נטען כי מדובר בתעמולת בחירות אסורה תוך שימוש אסור בנכסי ציבור ובמשאבי מדינה. בסרטון המדובר מופיע קטע מדברי ראש הממשלה במהלך הערכת מצב רב-זירתית שקיים עם פורום הפיקוד הבכיר של צה"ל, ובו הוא מתייחס לניסיונות והלחצים שהופעלו עליו לשחרר את החטופים במועד מוקדם מזה שבו הם שוחררו בפועל.

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הפרסום הכפול שעורר את הקושי המשפטי

יו"ר הוועדה הסביר בהחלטתו כי עצם הפרסום הבו-זמני של הסרטון בשני סוגי החשבונות – הממלכתי-רשמי והאישי-פוליטי – מעורר קושי משפטי של ממש.

לדברי יו"ר הוועדה, אם התוכן מוגדר כתעמולת בחירות, הרי שאין מקום לפרסם אותו בחשבונות רשמיים של משרד ממשלתי; ואילו מנגד, אם אין מדובר בתעמולת בחירות, לא ברור מה התועלת והצורך בפרסומו הסטנדרטי גם בחשבון האישי-פוליטי.

בשלב זה, ומבלי לקבוע מסמרות או להכריע סופית בשאלה האם הסרטון אכן מהווה תעמולת בחירות אסורה, הורה יו"ר ועדת הבחירות להסיר את הסרטון באופן מיידי מכלל החשבונות ברשתות החברתיות, וזאת עד לתום הדיון המלא בעתירה. הדיון המשפטי בנושא נמשך, ודוברות ועדת הבחירות תמסור הודעה נוספת עם מתן ההחלטה הסופית.