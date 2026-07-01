לקראת היום ה-1,000 למלחמה: ביטוח לאומי בהודעה לציבור

( יונתן זינדל / פלאש90 )

מדינת ישראל מתקרבת לציון דרך כואב במיוחד: יום ה-1,000 לפרוץ מלחמת חרבות ברזל. לקראת מועד זה, מפרסם היום (רביעי) המוסד לביטוח לאומי נתונים רשמיים ומצמררים המשקפים את היקף הפגיעה האזרחית חסרת התקדים בנפש ובגוף מאז השבעה באוקטובר 2023 ועד היום.

הנתונים חושפים זינוק בלתי נתפס במספר האזרחים המוכרים כנפגעי איבה. בעוד שלפני השבעה באוקטובר טיפל הביטוח הלאומי ב-16,044 נפגעי איבה לאורך כל שנות קיומה של המדינה, הרי שמאז פרוץ המלחמה ועד היום נוספו לרשימה הכואבת לא פחות מ-86,047 נפגעי איבה אזרחיים חדשים המטופלים במוסד בעקבות אירועי הטרור. מגפת פוסט-טראומה: עשרות אלפי נפגעי נפש חדשים החלק הארי של הנפגעים במערכה הנוכחית סוחב עימו פציעות שקופות. על פי דוח הביטוח הלאומי, מתוך כלל הנפגעים החדשים, 69,499 מוגדרים כנפגעי נפש בעקבות המלחמה. הנתונים מראים עלייה דרמטית גם במספר האזרחים הזכאים לסיוע חודשי קבוע מהביטוח הלאומי בעקבות נכות נפשית: לפני השבעה באוקטובר עמד מספרם על 3,473 נפגעים בלבד, ואילו מאז פרוץ המלחמה ועד היום זינק המספר ל-25,117 נפגעים אזרחיים בנפש. בנוסף, מספר נכי האיבה (פיזית ונפשית) שעברו ועדה רפואית ונקבעה להם נכות עומד כעת על 38,759 בני אדם, מתוכם 25,691 כבר מקבלים תגמול חודשי שוטף.

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השכול האזרחי: למעלה מאלף חללים נוספו

מחיר הדמים הכבד של המלחמה מתבטא גם במספר הנרצחים והחללים בקרב האוכלוסייה האזרחית.

לפני השבעה באוקטובר, מספר חללי פעולות האיבה האזרחיים מקום המדינה עמד על 2,324 חללים. מאז אותו יום שחור ועד היום, נוספו לרשימה עוד 1,020 חללים אזרחים (מתוכם 88 אזרחים זרים שהוצבו או שהו בישראל ונרצחו במתקפת הטרור ובמהלך המלחמה). הנתונים הללו מציבים את הביטוח הלאומי בחזית הטיפול והשיקום הלאומי, במערכה ארוכה שצפויה להימשך עוד שנים רבות.