אמילי דמארי מפתיעה: "אני לא פוסלת קריירה פוליטית בעתיד" 

אמילי דמארי צפויה להשתתף בעונה ה-12 של "מחוברים", ובפעם הראשונה מאז ששבה מהשבי היא תאפשר לצופים להיכנס לרגעים האישיים והאינטימיים ביותר בחייה. בריאיון מיוחד היא מספרת מדוע בחרה להצטלם לתוכנית, מדברת על ההתמודדות עם הפרסום - ואפילו לא שוללת לחלוטין כניסה לפוליטיקה בעתיד.

צפו בראיון של אמילי לסרוגים

אמילי דמארי - צילום: סרוגים אמילי דמארי | צילום: צילום: סרוגים 10 10 0:00 / 3:13

"זה יהיה המסמך הכי טוב שיהיה לי בחיים"

כשנשאלה מה גרם לה להצטרף ל"מחוברים", השיבה דמארי: "הרגשתי קודם כל ולפני הכול שזה יכול להיות המסמך הכי טוב שיהיה לי בחיים. באמת לתעד את השנה שאחרי בצורה הזאת, שאני נמצאת עם מצלמה בכל מקום, ברגעים הכי אינטימיים והכי טובים שלי. זה בשבילי לפני שזה בשביל כולם".

דמארי סיפרה כי לא קיבלה את ההחלטה בקלות, והדגישה כי בחרה להשתתף בתוכנית רק כשהרגישה מוכנה לכך: "לא עשיתי שום דבר עד שלא הרגשתי שאני מוכנה לו. 'מחוברים' הגיע ברגע שהרגשתי שאני מספיק בשלה בשביל הסיטואציה, והרגשתי שאני יכולה להביא את עצמי ואת הצד הטוב ביותר שלי".

אמילי דמארי בטקס הדלקת המשואות ( יונתן סינדל, פלאש90 )

מתרגלת לחיים החדשים

כשנשאלה האם כבר התרגלה לחיים תחת אור הזרקורים, השיבה: "לא בתדירויות האלה, אבל אני חושבת שאני מתמודדת עם זה יפה. אני מרגישה שאני אקלוט לסיטואציה".

על הזוגיות עם בת זוגה דניאל עמית והחשיפה המתלווה אליה אמרה: "יש בזוגיות מקום שמאוד מכבד אותי, והיא יודעת שכשלא בא לי אז לא עושים. זה גם לא אותו דבר, אלה מצלמות מסוג אחר".

בדרך לפוליטיקה? "Never say never"

בשנים האחרונות לא מעט שורדי שבי ובני משפחות חטופים הפכו לדמויות ציבוריות בולטות, וכשנשאלה האם היא רואה את עצמה נכנסת בעתיד לפוליטיקה, השיבה: "אני אומרת על הכול בחיים never say never. אני לא יודעת מה יהיה, אבל כרגע זה לא התכנון".

כשנשאלה האם יש נושא מסוים שהייתה רוצה לקדם בעתיד, השיבה בכנות: "לא, אני עדיין לא שם".

הריאיון צולם בפרימיירת העונה ה-12 של "מחוברים". "מחוברים" תשודר החל מה-1.7 בבכורה ב-HOT VOD וב-NEXT TV, והחל מה-5.7 בימים ראשון עד שלישי בשעה 19:35 ב-HOT בידור.