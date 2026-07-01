אמילי דמארי נחשפת: "מה שקרה לי בשבי חיזק לי את האמונה בצורה שלא דמיינתי"

אמילי דמארי ( צילום: סרוגים )

אמילי דמארי, ששבה מהשבי לאחר 471 ימים, תשתתף בעונה ה-12 של "מחוברים" ותחשוף בפני הצופים רגעים אישיים ומטלטלים מחייה. בריאיון מיוחד היא מדברת על האמונה שליוותה אותה גם ברגעים הקשים ביותר, חושפת כיצד התחזקה במהלך השבי - ומשתפת ברגעים שבהם הרגישה את ההשגחה האלוקית.

צפו בראיון של אמילי דמארי לסרוגים

אמילי דמארי - צילום: סרוגים אמילי דמארי | צילום: צילום: סרוגים 10 10 0:00 / 3:13

"האמונה שלי בהחלט התחזקה שם"

כשנשאלה האם הצופים יזכו לראות צדדים רוחניים שלה בעונה החדשה של "מחוברים", השיבה דמארי: "ככל הנראה תראו אותי מתפללת בבקרים או בערבים. אתם תראו קצת מזה".

לדבריה, האמונה תמיד הייתה חלק מחייה, אך תקופת השבי חיזקה אותה עוד יותר: "תמיד האמנתי בהשם יתברך. זה בהחלט התחזק שם. דברים מטורפים קרו לי בשבי, בקשות וסימנים שביקשתי ממנו ונגלו אליי. דברים משוגעים".

"להגיד מזמור לתודה במקום הכי גרוע בחיים שלי"

דמארי שיתפה כי דווקא ברגעים החשוכים ביותר, מצאה כוח באמונה: "לבוא ולהגיד כל יום בבוקר, בזמן שאני נמצאת במקום הכי גרוע בחיים שלי, 'מזמור לתודה' - זה הדבר הכי גדול שאני יכולתי לעשות".

אמילי דמארי, תעצומות נפש | ( לע"ם )

"פוצצו מנהרה שהייתי בה - ואני כאן"

כשנשאלה האם חוותה רגעים שבהם הרגישה באופן מיוחד את ההשגחה העליונה, סיפרה: "היו כמה כאלה. פוצצו מנהרה שהייתי בה ואני כאן, פוצצו בית ליד שהייתי בו ואני כאן".

על התחושות שמלוות אותה כשהיא חושבת על אותם רגעים, אמרה: "צמרמורות. מזמור לתודה, שמע ישראל וברוך השם".

הריאיון צולם בפרימיירת העונה ה-12 של "מחוברים", שבה משתתפת דמארי. "מחוברים" תשודר החל מה-1.7 בבכורה ב-HOT VOD וב-NEXT TV, והחל מה-5.7 בימים ראשון עד שלישי בשעה 19:35 ב-HOT בידור.