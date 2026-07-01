השירות המטאורולוגי בעדכון חריג: "דבר כזה לא קרה 15 שנה"

הקיץ הישראלי הנוכחי מצליח להפתיע לטובה את החזאים ואת האזרחים כאחד: סיכום נתוני מזג האוויר של השירות המטאורולוגי לחודש יוני חושף תמונה חריגה מאוד ביחס למגמות ההתחממות של השנים האחרונות. בעוד שאירופה סבלה מגלי חום כבדים, בישראל נרשם חודש יציב ונוח יחסית.

על פי הודעת השירות המטאורולוגי, "הטמפרטורות ביוני היו נמוכות במעט מהממוצע והוא התאפיין ביציבות במזג האוויר". עוד ציינו בשירות כי "לא היו אירועי שרב במהלך החודש, לא שררו גלי חום משמעותיים וגם לא היו בו טפטופים או גשמים מקומיים". החזאים מדגישים כי למרות שאירועים כאלה התרחשו בעבר, "בשני העשורים האחרונים זה הפך לאירוע נדיר".

הרכס הסטטי שבישל את אירופה וצינן את ישראל

הסיבה לתופעה המטאורולוגית הזו נעוצה במערכת לחצים קבועה מעל היבשת השכנה, שהשפיעה על המזרח התיכון בצורה הפוכה לחלוטין מזו שהורגשה במערב.

במסגרת ההסבר המדעי לתופעה, נמסר מהשירות המטאורולוגי כי "הטמפרטורות הנוחות יחסית ביוני בישראל ובמזרח הים התיכון נבעו בין היתר מכך שבמחצית השנייה של החודש הייתה רמה כמעט סטטית מעל מערב אירופה ומרכזה מתחת לרכס רום רחב מימדים". רכס זה, שהביא לגל החום הכבד והממושך באירופה, פעל לטובת האזור שלנו: "ישראל ומזרח הים התיכון היו ממזרח לרכס זה ולכן קיבלנו זרימה חוזרת מצפון שציננה את הטמפרטורות באזורנו".