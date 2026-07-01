 ח"כ טלי גוטליב קוראת למשבר חוקתי: "בריונות בג"ץ, עד כאן"

חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) קוראת בצהריים (רביעי) באופן פומבי לחברי הכנסת להוביל למשבר חוקתי מול מערכת המשפט, וזאת בעקבות החלטת בג"ץ להוציא צו נגד מינויו של עו"ד ראבילו לתפקיד מבקר המדינה שנבחר על ידי הכנסת.

"זהו, בשלה העת למשבר חוקתי", כתבה גוטליב בחשבון ה-X שלה (לשעבר טוויטר). לדבריה, בשונה ממקרי עבר, הפעם מדובר בהתערבות ישירה בעבודת הרשות המחוקקת: "הפעם זה תלוי בנו, חברי הכנסת. זה לא צו שיפוטי לפקיד בכיר – זה צו נגד חברי הכנסת. ובכן, עד כאן".

גוטליב המשיכה ותקפה את ההחלטה המשפטית לעצור את המינוי שיצא אל הפועל בהצבעה חוקית, והזהירה מפני ההשלכות של הצעד על הציבור הרחב: "הכנסת בחרה כדין את מבקר המדינה עו״ד ראבילו. צו בג"ץ נגד בחירת הכנסת יוביל לכך שלא יהיה מבקר מדינה. לא יהיה לציבור כתובת בחסות בריונות בג"ץ".