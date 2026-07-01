בהלת ענק בקרב תושבי פתח תקווה

הודעות אזהרה וסרטונים שרצים בשעות האחרונות בקבוצות הוואטסאפ של תושבי פתח תקווה מעוררים בהלה רבה ברחבי העיר. תושבים בשכונת כפר גנים א' מתריעים מפני אדם חשוד המסתובב בין הבניינים בשכונה, כאשר על פי החשד מדובר בניסיונות פריצה וגניבה.

על פי הדיווח באתר 'מעריב', האירוע החל לתפוס תהודה לאחר שדיירים צילמו את החשוד, כשהוא נושא תיק על גבו, נכנס אל אחד מבנייני המגורים ברחוב יהלום בעיר. על פי עדויות של תושבי האיזור, האיש לא הסתפק בכך אלא נראה כשהוא מחטט במכוון בין תיבות הדואר של הדיירים ואף מנסה לפתוח דלתות של מספר דירות ובניינים.

ההתרעה הופצה לשכונות הסמוכות: "להתקשר למשטרה בדחיפות"

"ראיתי אותו נכנס למספר בניינים ברחובות יהלום ומוסטבוי הסמוכים כשהוא מנסה לפתוח דלתות וארונות חשמל", שיתף אחד הדיירים בהודעה שהופצה בקבוצות המקומיות. "דיירים שימו לב, נעלו את הדלתות ואל תפתחו בפניו את הדלת. הוא חשוד כפורץ".