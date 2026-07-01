איך משלבים קריירה עמוסה וחמישה ילדים? עינב בובליל חושפת את הסוד

עינב בובליל, מהיוצרות התוכן הבולטות בישראל, תשתתף בעונה ה-12 של "מחוברים" ותפתח בפני הצופים צוהר נוסף לחייה האישיים והמשפחתיים. בריאיון מיוחד היא מספרת על ההחלטה להצטרף לתוכנית, חושפת כיצד היא מצליחה לשלב בין קריירה לאימהות לחמישה ילדים - ואפילו לא פוסלת לחלוטין כניסה לפוליטיקה בעתיד.

צפו בראיון של עינב בובליל לסרוגים

עינב בובליל - צילום: סרוגים עינב בובליל | צילום: צילום: סרוגים 10 10 0:00 / 3:16

"אני אוהבת לאתגר את עצמי"

כשנשאלה מה הוביל אותה להכניס שוב מצלמות לחייה, סיפרה בובליל כי עבורה מדובר במשהו טבעי לחלוטין: "זה לא משהו שחדש עבורי. נולדתי ככה, עם מצלמות סביבי כבר 18 שנים. לי זה משהו שהוא די טבעי, פשוט פה זה עוד עומק, עוד רובד ועוד פן בחיים שלנו. אני אוהבת לעשות דברים חדשים, אוהבת לאתגר את עצמי".

הסוד שלה לשילוב בין קריירה למשפחה

על השילוב בין הקריירה הענפה לחיי המשפחה סיפרה: "אני כל הזמן בלחץ, כל הזמן בעומס, כל הזמן בפעולה. אם אני לא עובדת אני עם הילדים, ואם לא – הראש עובד 24/7. אני אוהבת את הלחץ הזה, הוא מחייה אותי ונותן לי תחושת משמעות".

בובליל אף שיתפה בטיפ האישי שלה לניהול השגרה העמוסה: "אני מתחילה את היום מוקדם מאוד. מארבע עד שמונה אחר הצהריים זה 'שוט קודש' עם הילדים. אחר כך אני חוזרת לעבוד. ויש כמובן את השבת, שהיא נטו זמן איכות משפחתי. זה זמן מזוכך ששווה בעצם את כל השבוע".

צילום: דני שם טוב/דוברות הכנסת עינב בובליל ( (צילום: דני שם טוב- דוברות הכנסת) )

האם נראה אותה בכנסת בעתיד?

בובליל לא שוללת לחלוטין כניסה לפוליטיקה בעתיד, אך מבהירה כי אם תבחר בדרך הזו, זה יהיה רק מתוך רצון להשפיע בתחומים חברתיים: "אם זה יהיה משהו לקידום האישה, חינוך הילדים או משהו שבאמת אוכל להשפיע בו על העתיד של הילדים ועל החיים פה במדינה – אז כן. אבל לא בנושאים של שטחים ומלחמות. אני יותר בצד החברתי".

כשנשאלה מהו השינוי שהייתה רוצה לראות בישראל, השיבה: "הייתי רוצה לשנות את השיח ברשתות החברתיות. זה החלום שלי".

הריאיון צולם בפרימיירת העונה ה-12 של "מחוברים". העונה החדשה תשודר החל מה-1.7 בבכורה ב-HOT VOD וב-NEXT TV, והחל מה-5.7 בימים ראשון עד שלישי בשעה 19:35 ב-HOT בידור.