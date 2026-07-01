ברוך דיין האמת: עדנה ארבל הלכה לעולמה

( הדס פארוש / פלאש90 )

ברוך דיין האמת: שופטת בית המשפט העליון בדימוס ופרקליטת המדינה לשעבר, עדנה ארבל, הלכה לעולמה בגיל 82. ארבל שירתה עשרות שנים במערכת המשפט ובאכיפת החוק בישראל בתפקידי מפתח בפרקליטות ובכס השיפוט.

ארבל, ילידת ירושלים, סיימה את לימודי המשפטים בשנת 1967 ובשנת 1972 השתלבה בפרקליטות מחוז מרכז. במהלך עבודתה שם, הייתה שותפה לאיסוף החומרים עבור ועדת כהן לחקירת אירועי סברה ושתילה, וכתבה את דו"ח היועץ המשפטי לממשלה בעקבות חקירת פרשת קו 300. בשנת 1984 מונתה לפרקליטת מחוז מרכז, וארבע שנים לאחר מכן, ב-1988, מונתה לשופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב.

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מראשות הפרקליטות אל כס השיפוט בעליון

בשנת 1996 נבחרה ארבל לתפקיד פרקליטת המדינה ה-8 של מדינת ישראל. במהלך שמונה שנות כהונתה, הובילה הפרקליטות את הטיפול בחקירות ובתיקים פליליים מורכבים נגד נבחרי ציבור ואישים בכירים.

בשנת 2004 מונתה לשופטת בית המשפט העליון, תפקיד שבו כיהנה במשך עשור שלם עד לפרישתה לגמלאות בשנת 2014 עם הגיעה לגיל 70. בפסיקותיה לאורך השנים התמקדה, בין היתר, בתחומי המשפט הפלילי, זכויות נשים, הגנה על קטינים ודיני מעצרים.

גם לאחר פרישתה המשיכה לעסוק בפעילות ציבורית ומונתה בשנת 2012 ליושבת ראש הוועדה המייעצת לסדר דין פלילי וראיות. ארבל, שהייתה אלמנה, הותירה אחריה שלושה ילדים. יהי זכרה ברוך.