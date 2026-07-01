המדרשייה קמה לתחיה: ישיבת הסדר תוקם במבנה ההיסטורי

ישיבת ההסדר פרדס חנה ( צילום: ידידיה מלכה )

מעטים המוסדות שהותירו חותם על הציונות הדתית כמו מדרשיית נעם בפרדס חנה. במשך עשרות שנים התחנכו בין כתליה אלפי תלמידים, ורבים מבוגריה השתלבו בעמדות מפתח. גם לאחר סגירתה המשיכה המדרשייה לעמוד במרכז השיח הציבורי, בין היתר בעקבות הסרט התיעודי "המדרשייה" שעסק בסיפורה.

מאז סגירתה, עמד בית המדרש ההיסטורי של המדרשייה נטוש במשך קרוב לעשרים שנה. כעת, באלול הקרוב, הוא צפוי לשוב ולפעום עם פתיחתה של ישיבת הסדר חדשה. בראשות הישיבה יעמוד הרב נתנאל אביטן, שלימד בעבר בישיבת ההסדר ביפו, ולצדו קבוצת מייסדים ובהם הזמר והיוצר יצחק מאיר וידידיה בן שימול. בשלב הראשון צפויה הישיבה לפתוח את שעריה לכ-40-50 תלמידים. איך פרדס חנה הייתה בלי ישיבת הסדר? מייסד הישיבה יצחק מאיר סיפר בשיחה ל"סרוגים" שהרעיון להקים ישיבת הסדר בפרדס חנה נולד מתוך תחושה שחסר בעיר מרכז תורה משמעותי. "בסופו של דבר" הוא אומר "אני מקווה שעוד שנה-שנתיים אנשים כבר לא יתפעלו מעצם קיומה של הישיבה, אלא ישאלו איך בכלל פרדס חנה הייתה בלי ישיבת הסדר." להחזיר חיים למדרשייה הנטושה עבור מאיר, הבחירה דווקא במבנה המיתולוגי של מדרשיית נעם אינה מקרית "אנחנו נוסעים בעולם ורואים בתי כנסת עתיקים שעומדים ריקים, ומשקיעים הון כדי לשמר אותם" הוא אומר "אז איך יכול להיות שבית מדרש שגידל אלפי תלמידים, שרבים מהם עדיין חיים ופועלים בחברה הישראלית, עומד נטוש כמעט עשרים שנה?"

מדרשיית נעם הנטושה ( (צילום: באדיבות כאן 11) )

לדבריו, רבים מבוגרי המדרשייה מייחסים את דרכם החינוכית והרוחנית לשנים שבהן למדו במקום ולדמויות שעיצבו אותו.

"היה ברור לי שצריך להשיב למקום הזה חיים."

לא ישיבת קו ולא ישיבת מעגל

כששאלנו אותו לאיזה זרם תשתייך הישיבה הוא ענה: "שאלו אותי אם זו תהיה ישיבת קו, ישיבת הר עציון או עתניאל, עניתי: לא קו ולא עיגול - סגנון פרדס חנה."

"אנחנו רוצים בחורים שהם 'סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה' מחוברים לתורה, אבל גם לאדמה, למציאות, לענווה ולאותנטיות."