חציון ראשון של שנת 2026 בטלוויזיה הישראלית מסתכם בתמונה ברורה ומרשימה: קשת 12 ממשיכה לשלוט באופן מוחלט במפת הצפייה, כאשר תשע מתוך עשר התוכניות הנצפות ביותר בישראל משודרות בערוץ. בראש הרשימה: "הכוכב הבא לאירוויזיון" עם נתון צפייה מרשים של 19.9%, ומיד אחריה "המירוץ למיליון" עם 18.6%.

הנתונים המלאים של עשר התוכניות המובילות מציגים תמונה חד-משמעית: "הכוכב הבא לאירוויזיון" בפסגה עם 19.9%, "המירוץ למיליון" במקום השני עם 18.6%, ו"ריסט אדיר מילר" סוגרת את השלישייה החזקה עם 18.2%. "ארץ נהדרת" ממשיכה להוכיח את עוצמתה עם 18% צפייה, ואחריה "מועדון לילה" עם 16.3%.

כל הזוגות של המירוץ למיליון בגמר הכוכב הבא ( אורטל זיו דהן )

"רוקדים עם כוכבים" תופסת את המקום השישי עם 15.3%, ומיד אחריה מהדורת "חדשות סוף השבוע" של חדשות 12 עם 15.2% - התוכנית החדשותית היחידה ברשימת העשירייה המובילה. "חתונה ממבט ראשון" ממשיכה לרתק את הקהל הישראלי עם 15%, "ריאיון מיוחד" עם 14.5%, ו"האח הגדול" סוגר את העשירייה עם 14.4%. קשת 12 מובילה בפער של פי 2 כשבוחנים את ממוצעי הצפייה ברצועת הפריים טיים (20:00-23:00), הפער בין קשת 12 לשאר הערוצים הופך להיות דרמטי עוד יותר. קשת 12 רושמת ממוצע של 14.4% צפייה - פי שניים מהערוץ הבא אחריה. רשת 13 מתמקמת במקום השני עם 7.2%, ערוץ 14 עם 6%, וכאן 11 נשארת מאחור עם 4.5% בלבד.

יונית לוי ( באדיבות קשת 12 )

הנתונים מעידים על המשך שליטתה המוחלטת של קשת 12 בשוק הטלוויזיה הישראלי, כאשר הערוץ מצליח לשמור על פער משמעותי מול המתחרים הן בתוכניות הבידור והן במהדורות החדשות. מהדורת חדשות 12 ממשיכה להוביל את מפת החדשות בישראל, בעוד שתוכניות הריאליטי של הערוץ מושכות מיליוני צופים מדי ערב.

יצוין כי הנתונים מצביעים על כך שהקהל הישראלי ממשיך להעדיף תוכניות בידור וריאליטי על פני תוכניות אקטואליה, כאשר רק מהדורת חדשות אחת מצליחה לחדור לעשירייה המובילה. המגמה הזו נמשכת כבר מספר שנים ומעידה על שינוי בהעדפות הצפייה של הציבור הישראלי.