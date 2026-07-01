הוויכוח המשפחתי? עינב בובליל חושפת: "בעלי מתפלל כל הזמן שאשים כיסוי ראש"

עינב בובליל, מהמשפיעניות ויוצרות התוכן הבולטות בישראל, תשתתף בעונה ה-12 של "מחוברים" ותחשוף בפני הצופים צדדים נוספים מחייה האישיים והמשפחתיים. בריאיון מיוחד היא מדברת בכנות על האמונה שמלווה אותה, הרגע שבו החליטה להתחיל לשמור שבת והאפשרות שתכסה את ראשה בעתיד.
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הרגע ששינה הכול: ההחלטה לשמור שבת
כשנשאלה כיצד החלה לשמור שבת, שיתפה בובליל ברגע האישי שהוביל לשינוי בחייה: "הייתי בת 20, הדלקתי נרות שבת עם אמא שלי ומיד נכנסתי להתקלח. במקלחת חשבתי לעצמי -איזה קטע? את מבקשת דברים מבורא עולם, אבל את לא עושה כלום למענו. אמרתי לעצמי שאולי אתחיל לשמור שבת. יצאתי מהמקלחת שומרת שבת לחלוטין, ועד היום, ברוך השם".
"מצוות הנידה שומרת על הבית"
בובליל סיפרה כי המצווה שהיא הכי מחוברת אליה היא דווקא מצוות הנידה: "זו המצווה שאני הכי אוהבת והכי מחוברת אליה. אני ובעלי מאוד מקפידים עליה, ואני ממליצה עליה גם בלי קשר לדת. היא שומרת על הזוגיות, על התשוקה, על האהבה, על הילדים ועל הבית".
בדרך לכיסוי ראש? "אשרי המאמין"
כשנשאלה האם היא רואה את עצמה מכסה את ראשה בעתיד, השיבה בחיוך: "את השאלה הזאת צריך להפנות לבעלי אלי. הוא יגיד לך שהוא מתפלל על זה ובטוח ב-100% שזה יקרה. אני אומרת - אשרי המאמין. ואם זה יקרה, אני רוצה שזה יבוא מתוך אמונה, שמחה ורצון, ולא מתוך ניסיונות או ייסורים".
הריאיון צולם בפרימיירת העונה ה-12 של "מחוברים". העונה החדשה תשודר החל מה-1.7 בבכורה ב-HOT VOD וב-NEXT TV, והחל מה-5.7 בימים ראשון עד שלישי בשעה 19:35 ב-HOT בידור.