הליכוד נגד ניצן אלון: "ביקש להיכנע לחמאס ולצאת מעזה"

ניצן אלון ( צילום: אבשלום שושני )

תגובה חריפה במערכת הפוליטית לדבריו של ראש מפקדת השבויים והנעדרים לשעבר, אלוף (מיל') ניצן אלון, אשר תקף הבוקר (רביעי) בחריפות את הדרג המדיני במהלך נאומו בכנס הרצליה באוניברסיטת רייכמן. במפלגת הליכוד מיהרו להגיב להאשמותיו של אלון והטיחו בו ביקורת קשה על התנהלותו במהלך המשא ומתן.

"ניצן אלון ביקש להיכנע לתנאי החמאס, לצאת מעזה, להפסיק את המלחמה, וכל זה בזמן שהוא מוציא תדרוכים מהדיונים הסודיים ביותר ופוגע במשא ומתן", מאשימים בליכוד. במפלגה גיבו את קו הפעולה של ראש הממשלה והוסיפו: "טוב שראש הממשלה נתניהו לא הקשיב לו. אם ראש הממשלה היה מקשיב לו, לא היינו משלימים את כיבוש רפיח, את ציר פילדלפי, את חיסול נסראללה, הנייה ודף, את מבצע הביפרים, הקמת אזורי הביטחון, השגת שליטה ברוב רצועת עזה והשבת כל חטופינו עד האחרון שבהם".

רה"מ נתניהו ( דובר צה"ל )

המתקפה של הליכוד מגיעה בעקבות דברים נוקבים שנשא אלון בכנס, שם טען כי ההנהגה המדינית סירבה לעסקאות שלמות בשם "ניצחון מוחלט, שהוא בעצם כזב", ובחרה במודע בהצעות חלקיות רק כדי לאפשר את המשך הלחימה.

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אלון אף הפנה אצבע מאשימה ישירה לעבר שר האוצר: "השר סמוטריץ', שהוא זה שהתנגד לחלק מההסכמים בשלבים השונים – אני לא חושב שיכול לקחת קרדיט על החזרת כל החטופים". אלון הוסיף בכאב כי כ-40 חטופים שנחטפו חיים נהרגו בשבי, וטען כי "בתפקוד ובהחלטות אחרות, או במו"מ אחר, היה אפשר להחזיר אותם בחיים" ולסיים את המלחמה לפחות שנה קודם לכן.

מלבד סוגיית החטופים, אלון יצא בנאומו גם נגד המדיניות ביהודה ושומרון, והזהיר מפני השפעתם של "נערי גבעות משולי השוליים שקיבלו תפקידים משמעותיים בממשלה". לדבריו, אלו מפעילים מיליציות וגורמים המובילים את ישראל "למציאות אסטרטגית של מדינת אפרטהייד" – טענות שכאמור נדחו בבוז ובמתקפה חזיתית מצד מפלגת השלטון