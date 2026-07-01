יוסי כהן חושף: הצעתי לנתניהו להכניס את המוסד לעזה לפני ה-7 לאוקטובר

ראש המוסד לשעבר, יוסי כהן, חשף בריאיון לרדיו הצרפתי RCJ פרטים דרמטיים וחדשים על חילוקי הדעות העמוקים בצמרת הביטחונית והמדינית של מדינת ישראל בתקופה שקדמה למתקפת ה-7 באוקטובר.

לפי חשיפתו של כהן, הוא פנה באופן אישי לראש הממשלה בנימין נתניהו והציע לו לשלב את ארגון הביון החשאי באופן אקטיבי בפעילות המודיעינית ובאיסוף המידע בתוך רצועת עזה – גזרה שנמצאת באופן מסורתי תחת אחריותם הבלעדית של שירות הביטחון הכללי (שב"כ) ואגף המודיעין של צה"ל (אמ"ן).

כהן סיפר כי ראש הממשלה נתניהו קשוב היה ליוזמה ואף הביע בה תמיכה מלאה, מתוך הבנה כי שילוב היכולות, המקורות ושיטות העבודה הייחודיות של המוסד עשוי להרחיב את תמונת המודיעין מול חמאס.

אולם, מי שבלמו את המהלך באופן נחרץ היו ראש השב"כ וראשי מערכת הביטחון המקבילים באותה עת.

בכירי המערכת הטילו וטו מוחלט על כניסת המוסד לרצועה, וטענו בפני הדרג המדיני כי מדובר בכפילות מיותרת. לטענתם, בידי השב"כ והמערכת הצבאית כבר היה קיים די מודיעין איכותי, מקיף ומספק על הנעשה בעזה ועל תוכניותיו של חמאס, ולפיכך "אין כל צורך במעורבות נוספת או בדריסת רגל של המוסד" בגזרה זו.