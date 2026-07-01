בצעד היסטורי שמרחיב את גבולות תחרות האירוויזיון מעבר ליבשת אירופה, הכריז חשבון האינסטגרם הרשמי של האירוויזיון כי קנדה תשתתף לראשונה אי פעם בתחרות השירה הבינלאומית ב-2027. ההכרזה הגיעה זמן קצר לאחר שרשת הטלוויזיה הקנדית CBC/Radio-Canada הצטרפה כחברה מלאה לאיגוד השידור האירופי (EBU).

ההצטרפות הקנדית מסמנת שינוי משמעותי בפרופיל התחרות, שעד כה הייתה מוגבלת בעיקר למדינות אירופה ולמדינות בעלות קשרים היסטוריים לאיגוד השידור האירופי. קנדה תצטרף לאירוויזיון 2027 שיתקיים בבולגריה, לאחר שהמדינה זכתה בתחרות השנה עם הזמרת דארה.

ההחלטה מעוררת עניין רב בקרב חובבי התחרות ברחבי העולם, במיוחד לאור העובדה שקנדה היא מדינה צפון-אמריקאית ראשונה שתשתתף בתחרות. הצעד עשוי לפתוח את הדלת בפני מדינות נוספות מחוץ לאירופה להצטרף לאירוויזיון בעתיד.

כזכור, נציג ישראל לאירוויזיון 2026, נועם בתן, עורר סערה חיובית כאשר חשף שהאמן המושמע ביותר שלו הוא אביתר בנאי. התמונה של בנאי, חובש כיפה ומחייך, שולבה בגרפיקה הצבעונית של האירוויזיון לצד דגל ישראל, והתוצאה הכתה את הגולשים בתדהמה משעשעת.