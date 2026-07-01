"איזנקוט איש רע וטיפש, אפס, מסוכן פי אלף מיאיר גולן"

עורך הדין יורם שפטל פתח היום (רביעי) במתקפה חסרת תקדים נגד ראש מפלגת ישר! גדי איזנקוט.

בראיון בערוץ 'טוב', אמר שפטל: "גדי איזנקוט גרוע מכולם, הרבה יותר גרוע מיאיר גולן. האיש העקום ביותר ולכן הוא קורא לכנופייה הפוליטית שלו: ישר.

הוא הרס את צבא המילואים. הוא השתמש בשקרים מטעים, איש רע וטיפש. החזון של האיש חדל האישים הזה, זה להקים מדינה פלסטינית, שבירתה ירושלים ומסירת כל קודשי ישראל בעיר העתיקה לידי האויב הנאצי-ערבי.

ניתן יהיה להראות את זה בקלות מתוך כל מה שהוא פלט במשך 10 שנים מתוך הלוע התבוסתנית שלו".

שפטל הסביר כי הסיבה לכך שהוא מסוכן יותר מיאיר גולן לדבריו, נעוצה בכך שאיזנקוט חזק יותר פוליטית מיאיר גולן.