יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על יניב ביטון

יניב ביטון ( Photo by Moshe Shai/FLASH90 )

יניב ביטון חוגג היום יום הולדת 48, וזה הזמן לחזור לתחנות המרכזיות בחייו: מהשירות ביחידה 8200, דרך הקריירה המרשימה בתיאטרון ובטלוויזיה ועד לחיים האישיים שמאחורי הקלעים.

1. נולד בירושלים וגדל במעלה אדומים ביטון נולד בירושלים, וכשהיה בן ארבע עברה משפחתו למעלה אדומים, שם גדל והעביר את רוב שנות ילדותו. 2. שירת ביחידה 8200 לפני שהפך לשחקן מוכר, שירת ביטון ביחידה 8200 של חיל המודיעין. בזכות שליטתו בשפה הערבית אף המשיך לשירות קבע במשך שנה וחצי.

כוכבי ארץ נהדרת ( צילום: Photo by Moshe Shai/FLASH90 )

3. בוגר בית צבי

לאחר שחרורו מהצבא החל ללמוד משחק בבית הספר לאמנויות הבמה "בית צבי", שם סיים את לימודיו בשנת 2004 ואף זכה במספר מלגות הצטיינות.

4. הקריירה שלו התחילה דווקא בתיאטרון

עוד לפני הפריצה למסך, ביטון בנה קריירה עשירה על הבמות ושיחק בתיאטראות המובילים בישראל, בהם הקאמרי, בית ליסין, צוותא ותיאטרון הספרייה.

5. הוא מככב ב"היהודים באים" כבר יותר מעשור

מאז שנת 2014 ביטון הוא חלק בלתי נפרד מצוות התוכנית הסאטירית "היהודים באים", שבה גילם עשרות דמויות זכורות.

ששון גבאי, שלמה ארצי, יניב ביטון, וליאור אשכנזי ( (צילום יחצ) )

6. הפך לאחד מכוכבי החיקויים של ישראל

בשנים האחרונות בלט במיוחד בזכות החיקויים שלו ב"ארץ נהדרת", שם גילם בין היתר את אריה דרעי, אבישי בן חיים, אילה חסון, יולי אדלשטיין וניב גלבוע.

7. זכה בפרס האקדמיה לטלוויזיה

בשנת 2019 זכה בפרס האקדמיה הישראלית לטלוויזיה לשחקן הטוב ביותר בסדרת ילדים ונוער, בזכות תפקידו בסדרה "ילדי בית העץ".

יניב ביטון ( צילום: Photo by Moshe Shai/FLASH90 )

8. גם מנחה תוכניות טלוויזיה

מעבר למשחק ולקומדיה, ביטון התנסה גם בהנחיה. בשנת 2025 החל להנחות את הסדרה התיעודית "קחו מספר" בכאן 11, והוכיח שהוא יודע להוביל תוכניות גם מחוץ לעולם המערכונים.

9. כיכב גם בעולם הילדים והנוער

מעבר לתוכניות למבוגרים, ביטון השתתף לאורך השנים בשלל סדרות לילדים ונוער, בהן "הקלמרים", "ילדי בית העץ" ו"בית הכלבים".

10. יצא מהארון והקים משפחה

ביטון יצא מהארון כשהיה בן 20 ומאז הוא מדבר בפתיחות על חייו האישיים ועל הדרך שעבר. מאז שנת 2006 הוא חי עם בן זוגו, אבי טיירי, והשניים נישאו בארצות הברית בשנת 2016. כיום הם הורים לתאומים שנולדו בהליך פונדקאות.