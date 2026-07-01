אזהרה חמורה לראש השב"כ זיני: בג"ץ עלול להתערב בבחירות 

יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט שלח היום (רביעי), מכתב אזהרה לראש השב"כ דוד זיני, בו הוא כתב כי קיים "חשש כבד מפני מדרון חלקלק. לצד האיומים מבחוץ, נדרש לבחון גם את הסכנה שבהתערבות מבית".

למעשה, ביסמוט מזהיר וטוען כי בג"ץ עלול להתערב בבחירות. אזהרה זו של ביסמוט מגיעה לאחר צו הביניים שהוציא היום בג"ץ, נגד בחירתו של מיכאל ראבילו לתפקיד מבקר המדינה.

במכתבו ציין ביסמוט כי ועדת החוץ והביטחון דורשת לקיים דיון בנושא היערכות מדינת ישראל להתמודדות עם איומים על מערכת הבחירות הקרובה, ובהם התערבות זרה, לוחמת תודעה ומתקפות סייבר.

עוד הוא כתב: אני רואה חובה להתריע באופן ברור וחמור מפני האיום ההולך וגובר על טוהר הבחירות בישראל. מדובר באיום אסטרטגי על הדמוקרטיה ועל הריבונות המדינית של מדינת ישראל.

לצד האיומים מבחוץ, נדרש לבחון גם את הסכנה שבהתערבות מבית, העלולה לפגוע באמון הציבור בהליך הדמוקרטי. אנו עדים היום לאירוע חמור נוסף, כאשר הוצאה צו ביניים המורה על הקפאת מינויו של מבקר המדינה, לאחר שכבר כדין בידי הכנסת. התפתחות זו מעוררת חשש כבד מפני מדרון חלקלק, היום מדובר בבחירת מבקר המדינה, ומחר על הבחירות הכלליות בישראל.