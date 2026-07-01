"המזרחיים מקצינים, כי הם צריכים להוכיח את עצמם לאשכנזים"

השבוע האחרון במערכת הפוליטית והציבורית בישראל עמד בסימן קריאות לאחדות מצד אחד, והקצנה חריפה בשיח סביב חוק הגיוס. פאנל כיפות ברזל בהגשת נתנאל איזק הגיע לסכם את השבוע.

אחדות לאומית או תמרון פוליטי?

עורך אתר סרוגים, אריה יואלי, הביע ספקנות לגבי המניעים של נתניהו: "נתניהו עובד לפי סקרים. הוא ראה כנראה בסקרים שהמילה אחדות היא כנראה יותר פופולרית... יש המון מנדטים בין נתניהו לבין אייזנקוט, איזה 20-30 של מתלבטים, אז הוא אומר 'בוא נעשה משהו רחב'".

מנגד, יאיר גבאי, יו"ר פורום שמיר בליכוד, טען כי מדובר במהלך ערכי: "יש פה אמירה ערכית שבזמנים של אתגרים ביטחוניים משמעותיים צריך לשאוף לאחדות לאומית... זה לא יסודה בפוליטיקה אלא יסודה באמת בערכים ובהבנה שעם ישראל צריך לעמוד ביחד".

פרשן כיכר השבת, יוסי סרגובסקי, הוסיף פן אסטרטגי: "לנתניהו יש יכולת להעביר - או שאני אלך עם האיחוד הלאומי/הציונות הדתית או שאני אלך עם ציפי לבני (כדוגמה היסטורית)... הוא אומר 'אני רוצה שיהיה לי משהו יותר להתמרכז ואז אני אוכל להוריד את המחיר של כל השותפים'".

סערת הרב יזדי: "הספרדים מנסים להיות יותר ליטאים מהליטאים"

הנושא השני שעלה לדיון הוא דבריו החריפים של הרב יזדי בכנס בבני ברק נגד הרמטכ"ל. יוסי סרגובסקי ביקש להבהיר כי מדובר בגורמי שוליים: "גורמים מהפלג הירושלמי קיצוניים הצליחו להשתלט גם על השיח... יצאו הודעות גינוי מכולם... הרב משה מאיה כותב 'אין דרכה של תורה להתבטא בצורה כזאת, אנחנו נוהגים להתפלל להצלחתם של החיילים'".

עם זאת, אריה יואלי הצביע על תהליך עומק בציבור הספרדי: "הספרדים צריכים להיות יותר ליטאים מהליטאים... ברגע שש"ס מקימה מוסדות חינוך נפרדים 'אל המעיין' ומשם מנתקת את עצמם מהמדינה, זו נהיית תיבת תהודה של תכנים שבהם מתנתקים מהמדינה".

יאיר גבאי הוסיף כי ההקצנה אינה מקרית: "הרב יזדי הוא לא לבד... יש רבנים מובילים, אני מזכיר לך את הרב שלום כהן זצ"ל... שאמר 'כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק - כס זה ראשי תיבות כיפה סרוגה'. מה יש פה להתפלא על הרב יזדי?".

"בזכותי חזרו החטופים" - הישג או התנערות מאחריות?

המשתתפים דנו באמירתו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כי בזכותו חזרו החטופים בעסקה הראשונה. יאיר גבאי תמך בשר: "הנחישות של סמוטריץ' שאמר 'אנחנו לא עושים עסקאות חלקיות'... אלה שהתעקשו להמשיך עד הסוף הם אלה שהביאו את התוצאה והתוצאה היא טובה".

אריה יואלי תקף בחריפות את הדברים: "סמוטריץ' שכח שגם 250 חטופים נחטפו בזכותו. באשמתו... אף אחד בממשלה לא אומר את זה... 1,200 נרצחו ביום אחד, איפה זה לוקח אתכם? אולי תיקחו פעם אחריות על מה שתקלקלתם?".