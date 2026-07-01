איזנקוט על נתניהו: ישב בתכנית סאטירה ואמר דברים הזויים

יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, דיבר היום בכנס הרצליה בראיון לדנה ויס מחדשות 12 ולעג למתחרה שלו - נתניהו ולמתחרה שלה - ינון מגל.

״ראיתי הבוקר את ההופעה שלו אתמול בתוכנית סאטירה. חבל שלא ישב שם עיתונאי שיכול לשאול אותו שאלה רצינית, כי הוא אמר דברים הזויים. נתניהו טען שלאיראן היו לפני שלושה חודשים פצצות גרעיניות, ובזכות התקיפה המשולבת האיום הזה הוסר. לאיראן לא היו שום פצצות גרעיניות. אני מצוי בתמונת המודיעין. הוא ממציא מציאות, ממציא איום, וזו הדרך שלו להבהיל את הציבור הישראלי.

ממציא המצאות על מה שהיה בקבינט

נקודה נוספת עליה הצביע איזנקוט: "הדבר השני, הוא מנסה לשנות את ההיסטוריה בשקרים חדים. הסיפור של רפיח: היו לו ויכוחים עם הרמטכ״ל, ובאיזשהו שלב אמרתי לו: ‘תשמע, במקום להתיש את הרמטכ״ל, תביא את זה להצבעה’. הוא הביא את זה להצבעה בקבינט המלחמה, וכל השרים, כולל אותו, הצבענו פה אחד לכבוש את רפיח. הוא ממציא המצאה שהוא תקף לבד, בניגוד לאחרים".

נתניהו תקף נגמ"ש אחד במדבר

גם בסיפור איראן, באפריל 24׳. האיראנים ירו לפה 400 טילים ורקטות. הרמטכ״ל הביא בפני הקבינט שלוש מדרגות תקיפה עוצמתיות. אני הייתי ראשון הדוברים. המלצתי לו לקבל את המלצת הרמטכ״ל במלואה ולבצע את שלוש התקיפות.

לצערי, הוא הקשיב לאריה דרעי, שאמר לו: ‘עצור, זה יהיה קטסטרופה’. וזה נגמר שלושה ימים אחרי זה, בזה שהוא מנטרל אותי, מסמיך את גלנט וגנץ יחד איתו, ותוקפים נגמ״ש אחד במדבר סמוך לטהרן״.

כל מי שהיה בתפקיד פיקודי ומנהיגותי חייב להתפטר

איזנקוט דורש שכל מי שהיה אחראי בזמן ה-7.10 חייב להתפטר. ובאמת שר הביטחון גלנט פוטר, הרמטכ"ל הלוי התפטר, כמו גם ראש אמ"ן חליוה, מפקד הפיקוד פינקלמן ומפקד האגודה רוזנפלד. ראש המל"ל הנגבי פוטר גם הוא. רק נתניהו נשאר.

״כל מי שהיה בתפקיד פיקודי ומנהיגותי חייב להתפטר, ואסור שיחזור לפיקוד ולהנהגה הישראלית. כולם עשו את זה, למעט מי שטוען בכל ריאיון באנגלית שהוא ה-Commander in Chief. הוא לא מוכן לקחת אחריות עד היום. הוא מספר סיפורים שאחרים לא העירו אותו. הוא עושה הכול כדי שתהיה ועדת חקירה פוליטית, כדי לטשטש את האירוע הזה, ולכן אנחנו ננצח אותו.

הוא לא ראוי בעיניי אחרי הכישלון והחידלון של 7 באוקטובר, והעובדה שמחר זה אלף ימים למלחמה, והיא נמשכת כי הוא לא חותר למצבי סיום, הוא לא חותר לנצל את ההישגים המרשימים של צה״ל, ולכן צריך לנצח אותו.

הייתי שמח מאוד אם היה לו איזה שמץ של מוסר שהיה למנחם בגין, ששנה אחרי מלחמת לבנון הראשונה מניח מכתב התפטרות ומקים ועדת חקירה ממלכתית”.