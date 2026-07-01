הקרב של נתניהו וגנץ: אמו של רן גואילי בדרך לפוליטיקה?

טליק גואילי, אמו של רן גואילי, החלל-חטוף האחרון שהוחזר ארצה מרצועת עזה, קיבלה הצעה להצטרף למפלגה המתגבשת של "כחול לבן" בני גנץ, תא"ל במיל' דדי שמחי ושר התקשורת לשעבר יועז הנדל, כך דיווח היום (רביעי) יהודה שלזינגר בוואלה.

במקביל, בליכוד מופעל על גואילי לחץ כבד להצטרף למפלגה, במסגרת שיריוני נתניהו בימים האחרונים. כזכור, על אף שלא דווח על הצעה רשמית, טליק קיבלה מספר הצעות להצטרף למפלגה בראשות נתניהו.

על פי הדיווח הקודם, היא קיבלה הצעה מהליכוד להתברג במקומות הגבוהים ברשימה החדשה עם הבטחה לתפרידים משמעותיים.

גואילי מצידה מסרה כי "ההצעות מחמיאות", ושהיא תעדכן כשתתקבל החלטה.