רוני שצ'וצ'ינסקי ( אולפן סרוגים )

העיתונאי רוני שצ'וצ'ינסקי, מגיש חדשות 13 לשעבר ועיתונאי i24NEWS כיום, משוחח על דרכו בתעשייה וגם מתבטא בחריפות נגד אחד מכלי התקשורת הנצפים בישראל, בפודקאסט התקשורת של סרוגים "אוף דה רקורד". בשיחה גלויה שצ'וצ'ינסקי תקף בחריפות את ערוץ 14 וטען כי מדובר בערוץ שאינו עומד בסטנדרטים עיתונאיים בסיסיים.

"אני חושב שכשיודעים מה אתה מצביע בתור עיתונאי אתה ישר נצבע. כשופר או לא כשופר ואפשר פשוט לבוא ולשאול שאלות", הסביר שצ'וצ'ינסקי את גישתו המקצועית. "כשאני מראיין פוליטיקאים מהימין או מהשמאל את כולם אני מנסה לאתגר ואף אחד לא יודע מה אני מצביע בדיוק".

- אולפן סרוגים צילום: אולפן סרוגים 10 10 0:00 / 44:44

"זה לא חדשות וזה לא עיתונות" שצ'וצ'ינסקי לא חסך בביקורת כלפי ערוץ 14 והבהיר: "יש ערוצים שהם פחות שם והם באים ומדברים איתם, וזה כואב לראות. כי אני חושב שהמון שנים, יש ציבור שלם שלא מצא בית שהוא שמע רק דבר אחד ואני בעד עוד ערוצים - אני בעד אבל כשאתה מסתכל ואני לא מתבייש להגיד - ערוץ 14 זה לא חדשות וזה לא עיתונות וחלק מהאנשים שם אומרים אנחנו לא עיתונאים וחבל לי שציבורים שלמים שחיפשו בית זה הבית שהם מצאו". המגיש הבכיר התייחס גם לצירופו של העיתונאי גיא מרוז לתוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14, וטען כי מדובר בניסיון חסר משמעות לאיזון: "לקחת גיא מרוז אחד על כל התכניות של ערוץ 14 זה מאוד מאוד קשה. גיא מרוז אחד שיושב בפאנל מאוד מתלהם, אני בעד שוב - אני בפאנלים שלי תמיד מנסים לאזן שישבו 2 ו-2 אבל גיא מרוז אחד על תכנית שלמה של כל השידורים של ערוץ 14?".

ערוץ 14 ( ערוץ 14 )

מבחן התחקירים

שצ'וצ'ינסקי הציע מבחן ברור להבחנה בין עיתונות אמיתית לבין תעמולה: "המבחן הכי טוב להשוות של עיתונאות זה כמות התחקירים שהיו אולי בערוץ 14 ובערוץ 10 או 13 וב-i24 שנוהגים לומר שזה ערוץ ימני, אפשר לראות את כמות התחקירים. כמה תחקירים בערוץ 14 היו על אנשי ימין מאז הקמתו?"

לדבריו, "גם על רביב דרוקר אפשר לומר הרבה אבל במהלך השנים שלו אין פוליטיקאי שעבר אצלו ולא קיבל על הראש או ב-13 כשאיילה חיסון שידרה על בנט בממשלת השינוי. חבל לי שהצופים של ערוץ 14 זה החדשות שהם מקבלים. הם יכלו להפוך את זה למשהו אחר לגמרי ואי אפשר בשם 'בואו נביא קול אחר' בלדברר מטעם, וזה מבאס כי אפשר להעביר ביקורת".

יצוין כי בימים האחרונים נרשמה עלייה בנתוני הצפייה של ערוצי החדשות החלופיים. ערוץ i24NEWS המשיך להתחזק ורשם נתון שיא של 2% צפייה במהדורה המרכזית בהגשת מירי מיכאלי, כאשר הערוץ מצליח לייצר אלטרנטיבה אמיתית ולנגוס בנתחי הצפייה של הערוצים המרכזיים.

(מירי מיכאלי, ( יורי קוירסקי )

"פניתי להכי גדולים מלכתחילה"

בפודקאסט שיתף שצ'וצ'ינסקי את סיפור תחילת דרכו בתקשורת, והעביר מסר מעודד לצעירים המעוניינים להיכנס לתחום: "אני התחלתי ללמוד 5 שנים אחרי שהייתי כבר בתקשורת אבל הגעתי לתקשורת עם הרבה מאוד תעוזה, לסיים את הצבא ולשלוח להרבה מאוד בפייסבוק, שלא מכירים אותי - להציג את עצמי ואמרתי 'אני רוני יש לי הרבה מה לתרום'".

"זה לא פדיחה ופניתי להכי גדולים מלכתחילה. בסוף גם אם עשרה לא יענו לך, מישהו שכן יענה לך", סיכם שצ'וצ'ינסקי את עצתו לדור הצעיר.

הפודקאסט "אוף דה רקורד" של סרוגים ממשיך לעורר שיח ציבורי חשוב על מצב התקשורת בישראל, כאשר אנשי מקצוע בכירים משתפים בדעותיהם הגלויות על המצב בתעשייה. ההתבטאויות של שצ'וצ'ינסקי צפויות להמשיך ולעורר דיון ער בקרב אנשי התקשורת והציבור הרחב.